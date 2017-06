Bonndorf Glosse: Ein Fingerzeig aus der Zeitungskiste

In dieser Woche ist dem Bonndorfer Lokalchef Gerald Edinger etwas ungewöhnliches widerfahren: In der Zeitungskiste vor der Redaktion lagen drei Ausgaben von Magnifikat, einer katholische Monatsschrift, die Spiritualität neu erschließen soll.

In dieser Woche musste ich mir mal kräftig die Augen reiben! Als ich eines Morgens gewohnheitsmäßig die Zeitungskiste vor der Redaktion öffnete, lag da etwas, was mich stutzen ließ und ganz bestimmt nicht da hingehörte, wo es jetzt lag. Gut, da liegt öfter mal Müll von Menschen, die alles in Behältern entsorgen, die sich öffnen lassen. Aber das was da lag, war schon sehr ungewöhnlich: Fein säuberlich aufgestapelt lagen da drei Ausgaben von Magnificat – Das Stundenbuch, eine katholische Monatsschrift, die Spiritualität neu erschließt und dabei helfen soll, Gott im Alttag Raum zu geben. Bei näherem Hinsehen war schnell klar, woher die Exemplare stammen: Aus dem Seniorenheim St. Laurentius in der Bonndorfer Martinstraße. Natürlich habe ich gleich angerufen. Die nette Dame am anderen Ende der Leitung war wohl bei der nicht alltäglichen Nachricht ebenso erstaunt wie ich, als ich die Kiste öffnete. "Keine Ahnung, wer so etwas mitnimmt", meinte sie. Spätestens jetzt begann ich zu grübeln: War es ein Dummer-Jungen-Streich? Walpurgisnacht war aber schon. Gibt es überhaupt spätpubertierende Senioren? Wer sonst geht zu einer Andacht ins St. Laurentius oder liest dort solche Schriften? Noch mehr Fragen tun sich da auf: Wer klaut Magnificate aus der Senioreneinrichtung und wer legt sie dann fein säuberlich in die SÜDKURIER-Kiste am alten Bahnhof? War es Zufall oder Absicht? Dieses Rätsel wird wohl ungeklärt bleiben, solange sich der "Dieb" nicht bei mir oder im St. Laurentius meldet. "Vielleicht ist das ja ein Fingerzeig, mal wieder in die Kirche zu gehen", meinte die nette Frau am anderen Ende der Leitung. Darüber werde ich mir auf jeden Fall Gedanken machen – gerade zu Pfingsten. Ich wünsche unseren Lesern daher ein frohes Pfingstfest – und deuten Sie Fingerzeige möglichst richtig!

