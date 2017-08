Bonndorf Gläubige in Gündelwangen feiern Patrozinium

Zu Ehren Maria feierten die Gläubigen in Gündelwangen ihr patrozinium mit Festgottesdienst und weltlicher Feier. Einzug in die Kirche mit Kapelle und Trachtengruppe.

Zahlreiche Gläubige feierten in Gündelwangen mit einem Festgottesdienst und der anschließenden weltlichen Feier das Kirchenpatrozinium Maria Aufnahme in den Himmel. Auf Böllerschüsse, das klingende Spiel der Trachtenkapelle beim Marsch der Trachtengruppe und der Feuerwehr vom Gasthaus Hirschen zur Pfarrkirche war in diesem Jahr wegen eines Todesfalles im Ort verzichtet worden.

Pfarrer Eckart Kopp hieß die Besucher herzlich willkommen. In seiner Predigt erinnerte er, dass in den Evangelien über Maria als Mutter von Jesus extrem wenig zu lesen ist. Sie geben aber Zeugnis von ihrem tiefen Glauben. Der Pfarrer berichtete, dass Maria in der Bibel erst wieder unter dem Kreuz und nach der Auferstehung anzutreffen ist. Der Legende nach soll sie nach unterschiedlichen Aussagen noch 24 oder zwölf Jahre gelebt haben. Bereits im Jahre 451 wurde in der Ostkirche Maria Aufnahme in den Himmel als "Natale" – Geburtsfest – gefeiert, denn es war gleichzeitig der Geburtstag zum ewigen Leben. Später hat der Westen das Fest übernommen, das bis heute am 15. August begangen wird.

Papst Pius XII. hat am Allerheiligentag 1950 die Glaubenswahrheit, dass die Gottesmutter nach Vollendung ihres irdischen Lebens mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen wurde, zum Dogma erklärt. In beiden Weltkriegen waren Millionen Tote zu beklagen, Familien wurden auseinandergerissen und die Städte lagen in Schutt und Asche, da spricht die Kirche mit der Verkündigung dieser Glaubenswahrheit neue Hoffnung auf Leben aus.

Während des Gottesdienstes segnete der Pfarrer die mitgebrachten Kräuter- und Blumenbüschel. Mit der Segnung werden die heilenden Kräfte der Natur besonders hervorgehoben.

Der Kirchenchor Gündelwangen sang unter Leitung von Franz Gromann "Haec Dies", "Jubilate", "Vom Flügel eines Engels berührt" und "Du bis das Licht der Welt". Eine besondere musikalische Darbietung war das Marienlied "Hail Holy Queen – gegrüßet seist du Königin" aus dem Film Sister Act, für das die Gläubigen viel Beifall spendeten. Die musikalische Begleitung an der Orgel hatten Annika Grohmann und an der Gitarre Bürgermeister Michael Scharf übernommen. Der Priester dankte besonders dem Kirchenchor, der weiß, welche Lieder dem Pfarrer gefallen, sowie allen, die den Festtag mitgestalteten. Sein Dank galt einer Gruppe Ministranten aus Kolbingen bei Tuttlingen, die zurzeit ihre Freizeit in einem Zeltlager in Öttiswald verbringen. Sie trugen eine Lesung und die Fürbitten vor.

Der Vorsitzende der Trachtenkapelle, Mario Isele, lud alle zur weltlichen Feier in und um das Feuerwehrgerätehaus ein. Die Trachtenkapelle Rothaus unter Leitung von Vize-Dirigent Michael Greiner sorgte für ein zünftiges Unterhaltungskonzert. Angeboten wurden Mittagstisch, Getränke, Kaffee und Kuchen. Der Festtag klang am Abend mit einer Marienandacht in der Pfarrkirche aus.