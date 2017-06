Bonndorf Genuss bei bester Akustik: Da Chor aus Rötenbach verzaubert Zuhörer in Bonndorf

Da Chor aus Rötenbach verzaubert Zuhörer in der evangelischen Pauluskirche in Bonndorf mit seinem zweistündigen Programm.

Bonndorf – Die vielfältigsten Facetten klangvoller Chormusik erklangen in der evangelischen Pauluskirche zur besten Sommerzeit. Und so lautete dann auch der plastisch sprechende Titel dieses gut zweistündigen Konzertes: "Sommer – Romantik", Gesänge von Mensch und Natur.

Was sich hinter diesem Programm alles verbarg, das durften rund 70 Zuhörer in 24 Liedern aus fünf Jahrhunderten in multilingualem Vortrag klangvoll miterleben. Unter der Leitung des begnadeten Dirigenten, Komponisten, Pianisten und Opernsängers Neal Banerjee bot der zwar kleine aber äußerst leistungsstarke Chor aus Rötenbach sein erstes Konzert in Bonndorf.

Leider war der Termin für diese wunderbare Veranstaltung etwas unglücklich gewählt, da fast zeitgleich in der katholischen Kirche 55 Jugendliche durch Weihbischof Rainer Klug das Sakrament der Firmung erhielten und im Bonndorfer Schloss das weltberühmte Klenke Quartett gastierte. Trotzdem war der hell einladende Kirchenraum mit seiner wunderbaren Akustik gut gefüllt mit Menschen, die es sichtlich genossen, persönlich Energie zu tanken und in Klängen aus Renaissance, Barock, Klassik , Romantik und Moderne zu baden. Und was gibt es Romantischeres, als die schönsten Chorlieder aller Zeiten an einem lauen Sommerabend zu genießen.

"Come again" von John Dowland, "Erlaube mir feins Mädchen" von Johannes Brahms oder "The Lion sleeps tonight" trennen Welten und trotzdem fügten sie sich nahtlos in das Sammelsurium der Lieder, die die Sängerinnen und Sänger von hüben und drüben der Wutachschlucht im Gepäck hatten. Gudrun Ewerts führte sachkundig und mit gut gewählten Worten durch das Programm und gliederte es in logisch zusammenhängende Abschnitte. Hier und da konnte man ihre Deutungen und Inhaltsangaben bestimmter Lieder wunderbar plastisch nachvollziehen, so auch bei dem Lied von Hubert von Goisern "Weit, weit weg", das die Liebe eines Sommers beschreibt, die mit jedem Herbsttag mehr und mehr entschwindet. Hatte man erwartet, dass Neal Banerjee, gefeierter Operntenor an vielen internationalen und nationalen Bühnen dieser Welt, seine schöne Tenorstimme erklingen lässt, so musste man bis fast zum Ende des Konzertes warten. Dann krönte er den Abend mit dem traditionellen Zulu-Lied, wo es in deutscher Übersetzung heißt: "Der Löwe schläft heut Nacht". Und warum das auch gut so ist, verriet Gudrun Ewerts augenzwinkernd in ihrer charmanten Ansage und ihr Enkel Sami produzierte auf dem Cachon die passenden Klänge, die den Löwen in einen wunderbar tiefen Schlaf wiegen sollten.

Lang anhaltender Schlussapplaus zeigte die Wertschätzung des Bonndorfer Publikums, auch wenn der eine oder andere Zuhörer schon wieder in anderen Gefilden weilte, zu eng drängten sich die verschiedenen Termine an diesem Abend, genau ein halbes Jahr vor Heiligabend am Namenstag von Johannes dem Täufer.