Bonndorf Gemeinderat Bonndorf lehnt dritte Wohneinheit für Baugebiet ab

Antrag eines Hausbesitzers auf Befreiung für die Umwandlung eines Zweifamilien Wohnhauses in eines mit drei Wohneinheiten im Bonndorfer Schwalbenweg wird abgelehnt.

Bonndorf (ew) „Wenn wir diesen Antrag genehmigen, pulverisieren wir unser eigenes Gesetz!“ Bürgermeister Michael Scharf fand deutliche Worte zum Antrag eines Hausbesitzers auf Befreiung für die Umwandlung eines Zweifamilien Wohnhauses in eines mit drei Wohneinheiten im Bonndorfer Schwalbenweg. Der Rathauschef machte deutlich, dass laut Bebauungssatzung nur zwei Einheiten in diesem Baugebiet genehmigt sind. Den derzeitigen Zustand hält er deshalb für rechtswidrig, denn eine dritte Wohneinheit sei längst ohne Genehmigung gebaut worden.

Kein Rechtsanspruch

Bei diesem Antrag gehe es um das Befreiungsrecht von einer Bauvorschrift und darauf gebe es, anders als bei einem Bauantrag, keinen Rechtsanspruch, informierte Scharf das Gremium in seiner jüngsten Sitzung. „Wenn wir das jetzt freigeben, dann gilt das für das ganze Gebiet“, machte der Bürgermeister die Konsequenzen klar, wenn der Rat zustimmen würde. Doch der lehnte auf Empfehlung des Verwaltungschefs den Antrag auf Befreiung von der Vorschrift einstimmig ab. Damit liegt die Entscheidung darüber nun beim Landratsamt in Waldshut. Michael Scharf deutete die Konsequenzen für den Hausbesitzer an: „Das Landratsamt wird zuschlagen und eine Nutzungsuntersagung aussprechen.“ Weil der Gemeinderat Bonndorf die Zustimmung versagte, liegen nun alle weiteren Folgen des Verfahrens beim Landratsamt.

Diskutiert wurde auch eine Bauvor-anfrage zur Errichtung eins zweiten Einfamilienhauses auf einem Grundstück in der Viehmarktstraße. Wie Stadtbaumeisterin Nicole Messerschmid dem Gremium erläuterte, liegt derzeit kein Bauplan vor, nur eine grobe Skizze, wo das zweite Wohnhaus stehen soll. Das Landratsamt signalisierte schon sein Einverständnis, dass der Abstand zur Landstraße 171 nicht die vorgeschrieben 20 Meter haben müsse. Grund dafür sei, dass schon andere Häuser in diesem Gebiet näher an der Straße stehen. Laut Skizze würde der Abstand vom Haus zur Straße neun Meter betragen. Eine Entscheidung werde aber erst fallen, wenn ein vollständiger Bauantrag eingereicht ist.

Nicht nur Bürgermeister Michael Scharf, auch einige anwesende Anwohner hatten Bedenken, dass der Mindestabstand zwischen dem bestehenden und dem neu geplanten Haus nicht eingehalten werden könne, weil bereits eine Terrasse am alten Haus angebaut wurde. Auch deshalb bezeichnete der Schultes die Voranfrage als „mutiges Bauvorhaben“. Der Gemeinderat gab schließlich sein Einvernehmen zu dieser Voranfrage.

Zugestimmt wurde dem Antrag zur Umnutzung einer Ferienwohnung in eine Massagepraxis im Amselweg, ebenso der Umbaumaßnahme in der Bergstraße an einem Wohn- und Ökonomiegebäude. Keine Einwände gab es von den Ratsmitgliedern gegen den Neubau eines Einfamilienhauses in der Kirchstraße in Bonndorf.