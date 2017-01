Bonndorf Gelände bleibt weiter in Bewegung - Hang zur Schlucht bei Boll wird zum Abgrund

Der Hang, der unterhalb von Boll Richtung Wutach abfällt, wies große Risse auf. Innerhalb weniger Wochen geriet die Böschung in Bewegung, die Eisbärenhöhle stürzte ein. Experten überprüfen regelmäßig Standfestigkeit des Strommastes.

Eine Beobachtung hat im vergangenen Sommer Forstfachleute, vom Wutachranger Martin Schwenninger bis zum Stadtförster Steffen Wolf, aufgeschreckt: Der Hang, der unterhalb von Boll Richtung Wutach abfällt, wies große Risse auf. Innerhalb weniger Wochen und trotz sehr trockener Witterung geriet an der Stelle die Böschung in Bewegung, die Eisbärenhöhle dort stürzte ein. Die Rutschfläche zog sich vom Oberhang bei Boll, bis tief hinunter in die Schlucht beim Badweg.

Seither sind mehrfach ganze Bergstücke abgebrochen. „Was mich beeindruckt ist die Fläche, die sich hier bewegt, die hat die Größe von mindestens eineinhalb Fußballfeldern. Als noch kein Schnee lag, bin ich den Hang hier zu Fuß hinuntergelaufen“, sagt Wutachranger Martin Schwenninger. Keine zehn Meter steht er dabei entfernt von einem Hochspannungsmasten, der von Gurtweil kommend Träger für die Leitung ist, die quer über die Wutachschlucht Richtung Villingen führt. Seit der ersten Meldung über den rutschenden Hang, verringert sich der Abstand des Masts zum Abgrund.

An der Abbruchkante ist nun kein Hang mehr auszumachen, sondern ein Abgrund, an dessen vorläufigem Ende die Haselbüsche wild durcheinanderliegen, die einst den Hang bedeckten. Bäume fielen teils mit der Wurzel voraus dem rutschenden Grund zum Opfer. Andere sind mit der Krone nach unten gekippt. „Hier liegen allein fünf stattliche Tannen“, bilanziert Schwenninger mit einem Blick.

Wie sich die Risse im Gelände derzeit zeigen, kann unter der Schneedecke nicht ausgemacht werden. Die Geschwindigkeit der Bergbewegung hat Schwenningers Aussagen zufolge allerdings auch die Geologen, die von der NetzeBW zur Überprüfung beauftragt wurden, beeindruckt. Die EnBW-Tochterfirma ist zuständig für die Stromtrasse und organisiert seit Bekanntwerden der Erdbewegungen engmaschige Überprüfungen der Standfestigkeit des Strommasts. (Siehe Interview)

Die Wutachschlucht wurde damals, noch in der Wandersaison, unterhalb von Boll für einen kurzen Streckenbereich nahe der Kapelle gesperrt. Diese Sperrung ist in der Folge allerdings immer wieder umgangen worden, dabei verschwanden Sperrbänder, über den Weg gefällte Bäume wurden aufgesägt. Rund 100 Festmeter hat die Mannschaft um Stadtförster Steffen Wolf daraufhin im Herbst noch aus dem Hang und dem Gebiet darunter geholt. „Für die Wanderer, die in dem Bereich trotz Sperrung unterwegs waren, war Gefahr in Verzug. Es war dennoch eine heikle Entscheidung, zu arbeiten, wenn man den Rutsch im Nacken hat“, so Steffen Wolf gegenüber dieser Zeitung. Bei der jetzigen Gefahrenlage würde er niemanden mehr in dem Bereich arbeiten lassen. Eine Umgehung der Wanderstrecke am Badweg mit einem Umweg von gerade einmal 100 Metern, war jedenfalls schon in der vergangenen Wandersaison ausgeschildert. Das will der Schwarzwaldverein in der kommenden Saison perfektionieren, wie Martin Schwenninger betont, der außer Wutachranger auch Vorsitzender der hiesigen Ortsgruppe des Vereines ist. Seiner Erfahrung nach kommen die meisten Geröllstücke im März in die Schlucht, dann nämlich, wenn im Wechsel zwischen auftauender Sonne und nächtlichem Frost noch einiges vom Berg gesprengt wird.

„Vielleicht wird später einmal, wenn die jetzige Hangbewegung abgeschlossen ist, daraus sogar eine besondere Attraktion. Dann kann man nämlich sehen, wie sich die Natur von selbst wieder aufbaut“, so der auch etwas hoffnungsfrohe Blick des Wutachrangers in eine dort mögliche Zukunftsentwicklung.

Der Hangrutsch

Anfang August 2016 wurde der Badweg in der Wutachschlucht unterhalb von Boll kurz vor der Badkapelle in der Schlucht für ein kurzes Teilstück gesperrt. Rasant auftretende Risse im Gelände darüber zeigten, wie der Berg an der Stelle in Bewegung geraten ist. Noch im vergangen Jahr war die Eisbärenhöhle im dortigen Bergabschnitt eingestürzt. Der Hang hatte den Badweg schon teils zugeschüttet. Insgesamt ist eine Fläche von rund 6000 Quadratmetern in Bewegung, mit einer Tiefe von mindestens zwei Metern.

"Regelmäßige Kontrollen vor Ort"

Ulrich Stark ist zuständig für Kommunikation und Politik bei der Energie Baden-Württemberg (EnBW). Im Gespräch geht er auch auf die Wichtigkeit des Strommastes ein.

Herr Stark, welche Bedeutung hat die Trasse an der Stelle für die Netze BW?

Die 110 000 Volt Hochspannungsleitung zwischen Gurtweil und Villingen ist ein wichtiger Bestandteil des Stromverteilnetzes in der Region. Grundsätzlich sind unsere Stromnetze so aufgebaut, dass selbst beim vorübergehenden Ausfall eines sogenannten Betriebsmittels die Versorgung gewährleistet werden könnte. Die Trasse wird seit 1980 genutzt. Zuvor verlief auf der Strecke bereits eine 20 000 Volt Mittelspannungsleitung.

Was hat die Netze BW unternommen, nachdem sie von dem Hangrutsch erfahren hat?

Wir haben sofort Experten an Ort und Stelle geschickt, um Auswirkungen auf die Standsicherheit in Augenschein zu nehmen. Darüber hinaus haben wir geologische Fachgutachter mit der Überwachung beauftragt.

Zu welchem Ergebnis sind die untersuchenden Geologen gekommen?

Die Untersuchungen erstrecken sich nicht nur auf den Untergrund des bestehenden Masts, sondern beziehen bereits die Umgebung mit ein. Wir nehmen die Hangrutschung sehr ernst und prüfen vorsorglich, ob es in der Umgebung einen Standort gäbe, der nachhaltige Sicherheit verspricht. Dazu gibt es noch kein abschließendes Ergebnis.

Wie engmaschig wird das überwacht?

Mitarbeiter der Netze BW kontrollieren regelmäßig vor Ort, zuletzt Mitte letzter Woche und auch in dieser Woche wieder.

Inzwischen ist weitere Masse herunter gekommen, der Mast nur noch rund acht Meter vom Abgrund entfernt. Wie werden Sie weiter verfahren?

Sollte Gefahr im Verzuge bestehen, würden wir die Leitung über ein Notgestänge kurzfristig sichern.

Wenn Sie eine Notsicherung durchgeführt haben, wie geht es dann weiter?

Dann müssten wir sehr rasch einen sicheren Alternativstandort bestimmen. Dazu bedarf es eben noch weiterer Untersuchungen und Standsicherheitsbetrachtungen. Mit einer etwa 30 Meter tiefen Erkundungsbohrung könnte man zum Beispiel das Vorliegen von Hohlräumen ausschließen.

Haben Sie einen solchen Fall schon einmal gehabt?

So etwas kommt sehr selten vor. Wir haben aber Erfahrung mit solchen Situationen und wissen, damit umzugehen.