Bonndorf Gefahrenstelle für Schüler an Bushaltestelle in Bonndorf

Gefahrenstelle für Schüler an Bushaltestelle in Bonndorf

Bürgermeister Michael Scharf hat das Thema Sicherheit im Blick. Eine Zentrale Bushaltestelle in der Schwimmbadstraße wird angestrebt.

Bonndorf – Deutlich steigen die Zahlen der Schüler, die mit dem Bus zum Bildungszentrum kommen. Wie Bürgermeister Michael Scharf in der Ratssitzung am Montagabend erläuterte, werden derzeit 450 sogenannte Fahrschüler registriert. Der Rathauschef will deshalb nur noch eine zentrale Bushaltestelle in der Schwimmbadstraße haben.

Hier sollen nicht nur Schulbusse, sondern auch Linenbusse der Südbadenbus GmbH (SBG) halten. „Dann fährt jeder Bus einmal durch die Stadt“, sagte Scharf. Was ihn umtreibt, ist das Thema Sicherheit. Er möchte die „Schülerkaravane“, die täglich nach Schulschluss zur Haltestelle in der Rothausstraße wandert, wegen der gefährlichen Straßenquerung nicht mehr haben.

Deshalb möchte der Rathauschef auch eine Verbindungsrampe von der Grundschule zum Bildungszentrum und damit zur Haltestelle in der Schwimmbadstraße bauen. Im Haushalt will er dafür 35 000 Euro einstellen. Scharf: „Jetzt müssen wir abklären, ob ein zentraler Bushalt mit allen Beteiligten machbar ist. Aber für die Sicherheit sollten wir keine Kompromisse machen.“ Zum Thema Bushaltestelle Schwimmbadstraße merkte Ingo Bauer (CDU), selbst Busunternehmer, an: „Mein Frust ist riesengroß, wenn ich sehe, wie langsam gebaut wird. Das ist eine Riesensauerei, wie die Firma die Haltestellen hinterlässt.“

Sein Zorn richtet sich gegen das ausführende Unternehmen, das zu spät mit dem Umbau der Haltestellen begonnen habe, einen zu kleinen Bautrupp schickte und somit nicht nach den Weihnachtsferien mit der Maßnahmen fertig wurde. Derzeit ruhen die Arbeiten völlig. „Was momentan abgeht ist einfach gefährlich für die Schüler.“ Deshalb sollte der Asubau schnell abgeschlossen werden. Der Bauhof muss seinen Fuhrpark wieder etwas modernisieren. Aus diesem Grund sollen in diesem Jahr 108 000 Euro für Ersatzbeschaffungen in den Haushalt gestellt werden. „Wenn wir den 16 Jahre alten Bagger nicht ersetzen, steht bald eine größere Reparatur an“, informierte Bauhofleiter Georg Schanz den Gemeinderat.

Für den 3,5-Tonner sollen 58 000 Euro investiert werden. Benötig wird vom Bauhof auch ein neuer Rasentraktor. Die Kosten hierfür: 35 000 Euro. Für erforderlich hält Schanz auch eine Überdachung für die Schüttboxen, damit Frost und Nässe dem gelagerten Material nichts mehr anhaben können.

Einen Antrag auf Erweiterung der Erdaushubdeponie bei der Kläranlage hat die Verwaltung bereits beim Landratsamt gestellt. Sie soll mit 10 000 Euro im Haushalt eingestellt werden. Michael Scharf machte deutlich, dass hier kein Aushub aus dem Baugebiet Mittlishardt III gelagert wird: „Dafür gibt es die Deponie in Münchingen. Ich bin froh, dass es mit dieser Erddeponie geklappt hat, wir wollen die Kooperation mit dem Landkreis.“ Auf der städtischen Deponie will Scharf den Aushub lagern, der beim Breitbandausbau anfällt.