Bonndorf Gefahr gebannt an der Wutachschlucht

Strommast nach Erdrutsch gefällt. Wege für Wanderer bald wieder zugänglich.

Bonndorf – Die Aktion war spektakulär: Wie ein Baum fiel der 21 Meter hohe und fünf Tonnen schwere Freileitungsmast am Rande der Wutachschlucht auf einen Acker. Auch für einen so erfahrenen Teamleiter wie Alexander Zapf von Netze BW war das alles andere als alltäglich. Er selbst hat noch nie erlebt, dass ein Strommast, mittels Schneidbrenner und an Seilen von einem Spezialtraktor des städtischen Forstes gezogen, umgelegt wird. "Ich bin glücklich, dass es erfolgreich war", sagte Zapf. Blitzsauber und wie von den Spezialisten vorherberechnet, fiel der vom Absturz in die Schlucht bedrohte Strommasten kurz nach 11 Uhr auf den Acker.

Notwendig wurde dieses spektakuläre Vorgehen aufgrund eines Erdrutsches am 6. März, bei dem 50 000 Kubikmeter Felsen und Geröll in die Schlucht stürzten. Ein 110 000 Volt Freileitungsmast stand danach nur noch acht Meter vom Abgrund entfernt. Spezialisten der Firma Edison und von Netze BW hatten in der vergangenen Woche den Strom von der Leitung genommen und die Leitungsseile über der Schlucht abgehängt. Gestern wurde der Mast fachgerecht umgelegt.

Schweißer Axel Hafner trennte mit einem Schneidbrenner den dem Abgrund zugewandten Träger und die beiden vorderen Trägerbeine durch. Wolfgang Schübel vom städtischen Forst zog dann den mit langen Seilen mit seinem Spezialtraktor verbundenen Mast Richtung freies Feld.

Alexander Zapf zeigte sich nach dem gelungenen Umlegen des Strommasts sichtlich erleichtert: "Das wichtigste war, dass niemand zu Schaden gekommen ist." Er betonte, dass diese Aktion am Abgrund der Wutachlucht eine Herausforderung für den Netzbetreiber und die Freileitungsspezialisten der Firma Edison war. "Das ist nicht die übliche Abbaumethode", machte Zapf deutlich, dass dies auch für ihn eine Premiere war. Normalerweise würden die Strommasten mit einem Kran ab- und manchmal sogar wieder an anderer Stelle aufgebaut.

Das Abbrennen eines Mastes durch einen Schneidbrenner sei eine Methode, die bis vor etwa 25 Jahren noch durchaus üblich war. Axel Hafner kannte sich damit jedenfalls aus. "Er hat so etwas schon gemacht, deshalb haben wir ihn zurate gezogen. Der wusste, wo er am Mast abbrennen musste ", erklärte Alexander Zapf. Die Kosten für die Sicherungsarbeiten und die Entfernung des Mastes gibt der Netzbetreiber mit etwa einer Million Euro an, genaue Zahlen können aber derzeit nicht genannt werden, sagte Zapf.

Die seit August 2016 laufenden Planungen zum Versetzen der Freileitungsmasten bleiben laut Teamleiter Zapf bei Netze BW bestehen. Es werde aber aufgrund der aktuellen Situation neue Untersuchungen geben. Zwei große Masten werden auf der Seite von Bonndorf-Boll weiter weg vom Abgrund versetzt. Wie weit, hängt nun von den Ergebnissen der geologischen Untersuchungen ab. Mit den Vorbereitungen zum Versetzen des Masts auf der gegenüberliegenden Schluchtseite wurde bereits begonnen. Wie Alexander Zapf erklärte, sollen die Arbeiten an der Freileitung in Boll bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Wie Wutachranger Martin Schwenninger mitteilt, bleiben die Wanderwege in der Schlucht im Abschnitt Boll auch in den kommenden Tagen noch gesperrt: "Wann sie wieder frei sind, hängt davon ab, wie schnell die Leitungsseile aus der Schlucht gezogen werden können, das kann bis Mitte nächster Woche dauern."

Wutachschlucht

Die etwa 50 Kilometer lange Wutachschlucht zählt zu den ältesten Naturschutzgebieten Baden-Württembergs. Für die Region Bonndorf/Wutach ist sie von großer touristischer Bedeutung. Etwa 100 000 Wanderfreunde werden hier jährlich gezählt.