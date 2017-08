Bonndorf Ganz schön lecker: Köchinnen verraten Tricks beim Bonndorfer Ferienprogramm

Die Bonndorfer Ferienkinder lernen den Spaß am Kochen. Die Kinder lernen bei den drei Terminen mit frischen Zutaten den Speiseplan gesund und lecker zu bereichern.

Riesig war das Interesse an dem Projekt „Kids am Herd – Kochen für Kinder ab acht Jahren“. Es wurde im Rahmen des Kinderferienprogramms der Tourist Information und der Stadt Bonndorf angeboten. Wegen der großen Nachfrage mussten drei statt der zwei geplanten Termine angesetzt werden. Die Idee zu den Kochveranstaltungen hatten die Kindergartenköchinnen Adda Wientzek und Erika Schübel. Sie wurden von Katharina Droste unterstützt. Das TIZ freute sich über den Vorschlag und hat das Kinderkochen gerne in sein Ferienprogramm aufgenommen. Die Menüs der drei Veranstaltungen sind von beiden Projektleiterinnen zusammengestellt und die Zutaten schriftlich auf großen Karten ausgelegt worden. Zu Lesen waren alle Mengenangaben und die Zubereitung. Beide freuten sich über den großen Wissensdurst der Teilnehmer, und dass sich nicht nur Mädchen, sondern auch Jungen an den drei Kursen beteiligten. Eifrig wurden Kartoffeln, Äpfel und Gemüse geschält und kleingeschnitten, Teig geknetet und Sahne steif geschlagen. Bei der ersten Veranstaltung standen gefüllte Pfannkuchen auf Salatbett, Backofenkartoffeln mit Gemüsesticks und Dipps sowie Apple Crumble auf dem Speiseplan. Am zweiten Kurstag sind Kartoffel-Kresse-Suppe, Gnocchi mit Tomatensoße und Käse, Quark-Joghurt-Vanillecreme mit Früchten zubereitet worden.

Groß war die Begeisterung der kleinen Köche beim dritten Projekttag am vergangenen Donnerstag, als Pizzaschnecken mit Raspelsalat aus Möhren und Äpfeln, Kartoffelsuppe mit Wienerle sowie Schokoschaum auf Bananensalat gekocht wurde. Die Kinder lernten bei den drei Terminen mit frischen Zutaten den Speiseplan gesund und lecker zu bereichern. Nach Aussage der beiden engagierten Kursleiterinnen Schübel und Wientzek eignet sich die Küche in der Gündelwanger Schule mit ihrer großen Arbeitsfläche besonders gut für die Tätigkeit mit Kindern. Sie wurde vor einigen Jahren von den Gündelwanger Vereinen eingebaut und wird seither vor allem bei Veranstaltungen wie Konzerten, Theateraufführungen und bunten Abenden genutzt. Der Vorsitzende des Küchenvereins, Mario Isele, war sofort bereit, die Räume für das Kinderkochen zur Verfügung zu stellen. Gemeinsam wurden nach der erfolgreichen Arbeit die Speisen genossen und alle waren sich einig, zu Hause ihre Kochkünste vorzuführen und zu zeigen, was sie bei den Kursen gelernt haben.