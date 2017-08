Bonndorf Ganz Bonndorf in Feierlaune

Schlossfest-Komitee zieht durchweg positive Bilanz. Trachtenumzug und Open-Air bereichern Fest in der Löwenstadt.

"Für mich war es das schönste Schlossfest, seit ich dabei bin. Die Leute haben auf der Straße getanzt." Das sagte Michael Pfaff, Vorsitzender des Schlossfest-Komitees, am Tag nach dem zweitägigen Volksfest. Da saß er mit dick eingebundenem Fuß zu Hause im Wohnzimmer. Kurz vor der Tombolaverlosung war der Organisationschef umgeknickt, musste später sogar zur Untersuchung ins Krankenhaus und kam erst spät in der Nacht zum Montag nach Hause. "Da hat sich dann gezeigt, dass der Zusammenhalt in unserem Team stimmt", stellt er beruhigt fest. Die Freude über eine rundum gelungene Veranstaltung ließ er sich trotz dickem Fuß nicht nehmen, auch wenn diese durch den einsetzenden Platzregen am Sonntagabend ein wenig getrübt wurde.

Es ging friedlich zu – auch in der Samstagnacht, wenn das Risiko von Auseinadersetzungen mit steigendem Alkoholpegel zunimmt. "Es gab nur zwei Rangeleien, die ohne Polizei geregelt wurden", berichtet Pfaff. Zu verdanken sei dies der seit Jahren beim Schlossfest agierenden Security. Sie sei auch bei den Standbetreibern beliebt, manchmal gäbe es sogar herzliche Begrüßungen, erzählt Michael Pfaff. Dank ihrer Präsenz und ihrem Umgang mit den Leuten sei es wieder ruhig gebleiben. Auch beim Roten Kreuz Bonndorf waren außer ein paar aufgeklebten Pflastern keine ernsthaften Blessuren zu verzeichnen. Komitee und DRK hätten sehr gut harmoniert.

Michael Pfaff hatte wegen des erweiterten Programms einen Rekordbesuch erwartet. Seine Prognose wurde nach seiner Einschätzung vollauf erfüllt. An den Ständen herrschte Hochbetrieb, Tausende tummelten sich auf der Festmeile zwischen Schloss und Stadthalle. Beim Open-Air im romantischen Schlossgarten schätzte er die Besucherzahl auf rund 600. Als gelungen bezeichnet Pfaff im Rückblick auch die Entscheidung, dass der Heimat- und Trachtenverein sein 50-jähriges Bestehen auf der Festmeile feiern konnte, als gelungen. "Ich kann Gudrun Deinzer vom Folktreff und Andrea Jockers vom Trachtenverein für ihren Einsatz nur danken. Der Mehraufwand hat sich gelohnt und es hat Spaß gemacht." Erfreut zeigt sich Pfaff auch vom Musikprogramm auf den drei Bühnen. "Flake hat wieder Top-Bands verpflichtet, einige kommen auch im nächsten Jahr wieder," freut sich der Orga-Chef.

Dass die Vereine auch untereinander harmonieren, zeigte sich am Sonntagabend, als beim einen oder anderen Pommes oder Schnitzel ausgingen. "Da haben sie sich gegenseitig ausgeholfen", freut sich Michael Pfaff. Großartig sei die Unterstützung auch wieder durch den städtischen Bauhof beim Auf- und Abbau gewesen.

Ein endgültiges Fazit und eine Manöverkritik wird es erst nach den Sommerferien geben. Eines ist für den Komitee-Vorsitzenden aber jetzt schon sicher: "Wir wollen jedes Jahr ein Glanzlicht bringen und auch 2018 den Besuchern neue Programmpunkte bieten!"