Bonndorf Gäste genießen den Nachmittag im Wiesenzimmer

Die Gruppierung Nadel besucht Flora Jägler für eine Entdeckungsreise im Garten der Sinne.

Ein Ereignis für alle Sinne war das von der Frauen-Gruppe Nadel (Nettes auf dem Land) veranstaltete „Wiesenzimmer“ im idyllischen Garten von Flora Jägler in Holzschlag. Schien es zur Mittagszeit noch so, als wolle es jeden Moment zu regnen anfangen, so lichteten sich gegen Nachmittag die Wolken und sogar die Sonne kam noch zum Vorschein. Zahlreiche Besucher nahmen sich Zeit, den vielseitigen Garten mit allen Sinnen zu erspüren und einmal die Seele baumeln zu lassen.

Auf Sitzgelegenheiten, wie beispielsweise einem Heusessel, konnten die Gäste an den idyllischsten Plätzen des Gartens den Geräuschen der Natur, wie fröhlichem Vogelgezwitscher, dem Rascheln der Blätter im Wind oder dem Summen der Bienen und auch klassischer Musik aus dem Verborgenen lauschen.

Nadel-Mitglied Mechthilde Frey-Albert ermunterte die Besucher: „Nehmt euch Zeit, lauscht in euch selbst hinein und ihr werdet euer Herz hören!“ Susanne Eggert instruierte die Gäste beim Flechten von wunderschönen Blütenkronen aus Hortensien, Erika, Labkraut und wilder Möhre. Im Mal-Atelier im Wintergarten probierten die Besucher ihre kreativen Seiten aus und schufen, unter Anleitung von Lore Pfendler, mit ihren eigenen Händen Postkarten oder kleine Bilder.

In erster Linie gab es jedoch jede Menge fürs Auge im liebevoll und äußerst vielfältig angelegten Garten von Flora Jägler, wo es – Nomen est Omen – unzählige Blumen und andere Pflanzen zu sehen und riechen gab. So war die Haus- beziehungsweise Gartenherrin Flora Jägler stets umringt von Besuchergruppen und beantwortete gerne deren Fragen. Echte Hingucker waren auch die sich am Teich sonnenden Laufenten, die als natürliche Schneckenvernichter fungieren und die stolz im Pulk umhermarschierenden holländischen Haubenhühner.

Von der angrenzenden Weide war das Meckern einer kleinen Ziegenherde zu hören, also Natur pur! Nach all diesen vielfältigen Eindrücken bestand die Möglichkeit, bei Stefanie Schwenninger an der Kaffeetafel im Wiesenwohnzimmer unter Apfelbäumen Platz zu nehmen und die Süße von Gartenfrüchten in Form von leckeren Obstkuchen zu schmecken und so den eindrucksvollen Nachmittag im Wiesenzimmer ausklingen zu lassen.