Förderverein der Grund- Werkreal- und Martin Gerbert Schule zieht Bilanz. Fusion mit Realschulförderverein zum neuen Schuljahr geplant.

In seinem ausführlichen Rückblick führte der Vorsitzende Jochen Schäuble in der Hauptversammlung die Aktivitäten des Fördervereins der Grund- Werkreal- und Martin Gerbert Schule auf. Bei der Einschulung wurde wieder in Bonndorf und Wellendigen die Zeit für die Eltern mit Kaffee überbrückt, die Minimarathonteams der Grundschule wurden mit einheitlichen Leibchen ausgestattet.

Die Auffüllung der Spiel- und Sportkiste konnte wiederum finanziell unterstützt werden und für eine Theaterfahrt wurden die Fahrtkosten übernommen. Für die Organisation des Schulfestes der Grundschule, das nur alle vier Jahre stattfindet, war Alissa Zeien maßbeglich verantwortlich und wurde vom Vorsitzenden dafür extra gelobt.

In der Werkrealschule wurde der Schuljahresplaner mitfinanziert und für die Aufführung des White Horse Theater gab es einen Zuschuss. Die lang gewünschte Ausstattung des Freizeitraumes in der Martin Gerbert Schule mit einer Küchenzeile konnte endlich umgesetzt werden und wurde vom Förderverein mit 1500 Euro gefördert.

Mit einem Guthaben von 10 884 Euro ist laut dem Kassenbericht von Norbert Kriegl noch eine gute Basis für die nächsten Aktivitäten vorhanden.

In der Hauptversammlung war auch der Zusammenschluss mit dem Realschulförderverein ein Thema, denn die seit über einem Jahr laufenden Bemühungen sind soweit fortgeschritten, dass eine neu gefasste Satzung griffbereit in der Schublade liegt.

Von Ines Hugel und Jochen Schäuble wurde angemerkt, dass die Mitglieder in den jeweiligen Versammlungen ihre Zustimmung geben müssen. Danach wird es wohl so verlaufen, dass sich der Förderverein der Grund-, Werkreal- und Martin-Gerbert-Schule auflösen wird und der Realschulverein, der seine Satzung geändert hat, dann mit den Mitgliedern beitritt. Die Zielsetzungen und Förderaufgaben bleiben im Wesentlichen gleich.

Wahlen im Förderverein

Die Entlastung und die anstehenden turnusgemäßen Wahlen leitete Rektorin Birgitta Stephan. Jochen Schäuble wurde im Amt als Vorsitzender bestätigt und geht somit in das zehnte Jahr seiner Amtszeit.

Neuer Schriftführer wurde Rainer Duttlinger, der nach zwei Jahren Tätigkeit Christopher Bäuerle ablöst. Die Beisitzer Alissa Zeien und Berthold Dietsche wurden ebenfalls einstimmig wieder gewählt. Als Ausblick nannte Schäuble das Ziel, dass der gemeinsame Förderverein bis zum neuen Schuljahr gebildet ist.