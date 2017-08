Bonndorf Für die Künstlerin Sylke Heer ist weniger oft mehr

Sylke Heer stellt ihre Werke im Rathaus aus. Die Bilder und Collagen zeigen Wildnis und Heimat.

Wer Sylke Heer begegnet, schaut wahrscheinlich in ein lachendes Gesicht. „Ich bin kommunikativ und es passiert mir so oft, dass ich angesprochen werde und erst einmal gar nicht weiß, warum“, sagt sie, tatsächlich lachend. Ihre Werke entstehen allerdings in ihrem Studio unter dem Dach, zumeist bei schlechtem Wetter, bei guter Musik und stets alleine. „Ich kann nicht mit anderen zusammen malen, da bin ich nicht in mir drin. Die Bilder werden nicht so gut wie alleine“, sagt sie.

Am kommenden Wochenende ist im Bonndorfer Rathaus die Vernissage für die neue Rathaus-Ausstellung mit ihren Werken. Es ist bei Weitem nicht die erste dieser Art. Die Grafenhausenerin hat bereits im Kulturverein dort ausgestellt, im Kurhaus Titisee, im Café Ell in St. Blasien, im Rathaus Todtmoos oder auch in der Galerie Altes Schloss in Wehr, um nur einige Ausstellungsräume zu nennen. Bei der Bonndorferin Gerda Hoeft hat sie einst ihre Kunstausbildung begonnen, war später auf der Kunstschule Khan-Leonhard in Schluchsee und sagt von sich, dass sie erst danach ihre eigene künstlerische Stilrichtung gefunden habe.

Es sind großformatige, zumeist abstrakte Kunstwerke mit Struktur. Manche legen nahe, dass Sylke Heer an der Leinwand stand und afrikanische Steppentiere vor Augen hatte. Andere sind mit Totholz, einem Stückchen Fell, Karostoff oder auch einem Rehgeweih so raffiniert minimalistisch drapiert, dass es die ganz kleinen Hinweise sind, die auf Heimat und Schwarzwald deuten und man mag die Bilder auch gleich so betiteln. Das hingegen gibt es bei Sylke Heer nicht. „Meine Bilder haben keine Namen. Jeder soll darin sehen, was er mag.“ Sie sagt: "Wenn ich im Wald ein Metallstück finde, bildet sich im Kopf ein Bild heraus." Natürlich habe sie auch Tiefs gehabt und gedacht, dass sie überhaupt nicht mehr malen will.

Nicht zuletzt war es ihre einstige Lehrerin Gerda Hoeft, die ihr diesbezüglich den Kopf zurechtgerückt habe. „Wenn man mit so einer Gabe gesegnet ist, hört man nicht auf“, zitiert sie Gerda Hoeft, die ihr den quasi innewohnenden Goldenen Schnitt attestierte. „Weniger ist meistens mehr“, sagt sie zu ihren Bildern, allerdings sei sie einmal mit einem Bild, das sie bei einer Ausstellung unbedingt dabeihaben wollte, nicht fertig gewesen und habe es dennoch mitgenommen. „Das mache ich nie mehr, das hat mich dauernd gestört.“ So ginge es ihr auch in einem Wartezimmer oder anderswo, wenn ein Bild schief hänge, dann könne sie einfach nicht anders, als hingehen und es geraderücken.

Im bürgerlichen Leben arbeitet sie beim Stühlinger Unternehmen Sto. „Ich brauche das auch, sozusagen als einen Bezugspunkt nach außen.“ Etwas despektierlich und lachend meint sie: „Ich bin im Eimer“ und nimmt das gleich wieder zurück. Das sei natürlich ein Gebäude und irgendwie möchte man in der Firma diese Betitelung nicht so gerne hören, obschon der Bau selbst tatsächlich dem berühmten Sto-Eimer nachempfunden ist.

„Mir passieren Sachen, die gibt es gar nicht“, sagt Sylke Heer und schildert den Fall, als sie einer Freundin ein bestelltes Bild gefertigt hat, parallel aber ein anderes gemalt hat, von dem sie im Gespür hatte, dass es das eigentlich Richtige für diese Freundin wäre. „Ich hatte nicht gewusst, dass die alles neu und in dieser Farbe gestrichen haben, aber ‚mein Bild’ für die Freundin war dann wirklich perfekt.“

Oder sie verweist auf Begegnungen mit Menschen, die sie schon lange zu kennen scheinen, obschon sie mit ihnen nie ein Wort gewechselt hatte. „Ich sehe die Seele in den Menschen“, meint sie. Manchmal ergebe sich von einem auf den anderen Moment ein herzliches Verhältnis, bis hin zu spontanen Hilfsaktionen. „In Notsituationen können Menschen für Menschen Engel sein“, ist Sylke Heer überzeugt. Weite und Offenheit sind dafür sicher notwendig, die sie sich in keiner Form nehmen lässt, auch nicht von möglichen dörflichen Tratschgeschichten. „Ich mache, was ich für richtig halte, ich lebe doch nicht das Leben der Anderen.“

für die Ausstellung unter dem Titel „Energie“ ist am Sonntag, 4. September um 11.15 Uhr im Bonndorfer Rathaus.