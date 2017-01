Bonndorf Frostige Arbeit im Forst

Stadtförster Wolf nutzt die Minusgrade zur Bestandspflege im Bonndorfer Forst. Durch Trockenheit gibt es allerdings Probleme bei Neupflanzungen.

Bonndorf – Eiseskälte mit Minusgraden im hohen einstelligen Bereich waren angesagt. Für Stadtförster Steffen Wolf gab das den Ausschlag zu lange geplanten Holzerntemaßnahmen. „Jetzt können wir die sonst viel zu feuchten Gebiete durchforsten, ohne viel kaputt zu machen“, sagt er auf Nachfrage dieser Zeitung. Oberhalb des Scharmützelbrunnens, also wenige hundert Meter Luftlinie vom Tornadoschadensgebiet am Kesselberg entfernt, ist deshalb derzeit der Vollernter unterwegs. Links und rechts der Rückestraßen, auf denen die Forstleute ihre Erntemaschinen bewegen, greift seine, wie zum Leben erweckte, Zange nach den angezeichneten Bäumen. Kaum hör- und sichtbar ist die Säge, die sie am Fuße abtrennt. Eine Staubwolke eisigen Schnees rieselt zu Boden, dann rasselt der Stamm durch den Entaster und schließlich werden die Baumabschnitte links und rechts der Arbeitsstraße abgelagert.

Gegen Kälte hilft nur Schnelligkeit

Rolf Fehrenbach von der Firma Egle arbeitet schon lange für den Bonndorfer Forst. Aus seiner warmen Kabine schaut er auf die Kollegen zwischen den Rückestraßen, die alle vierzig Meter angelegt sind, und von Hand arbeiten müssen. „Das habe ich auch 25 Jahre lang gemacht“, sagt er. Die gefühlten Temperaturen liegen ob des eisigen Windes fast doppelt so tief wie die tatsächlichen. Gefühlte 14 bis 17 Minusgrade attestiert der Wetterdienst. Zwei Leute am Baum, einer am Schlepper arbeiten zügig. Bei der Begrüßung sind die Hände warm. „Gegen die Kälte hilft nur schnell arbeiten“, sagt Holger Schmidt.

Schon im Sommer hatte Steffen Wolf die Bäume angezeichnet, die gefällt werden sollten. „Im Winter ist die Übersicht und Bestimmung nicht so einfach“, sagt der Stadtförster. Dabei ginge es um eine Pflegemaßnahme, die als Durchforstung bezeichnet werde. Mit Blick auf den riesigen zufälligen Ertrag, entstanden durch den Tornado im Jahr 2015, meint Wolf: „Es darf nicht sein, dass ein solches Ereignis die Pflege verhindert. So etwas würde man nie wieder aufholen.“ Im Folgejahr nach dem Tornado, also 2016, habe man den Hiebsatz von geplanten 16 000 Festmetern auf 10 000 heruntergeschraubt.

Hier oberhalb des Scharmützelbrunnens wurde 1968 nach einem riesigen Sturm von der Qualität Lothars oder darüber aufgeforstet. „Das heißt die Bäume sind nun rund 50 Jahre alt, Zielalter zur Ernte ist aber 120 Jahre.“ Deshalb werde mit dem Herausnehmen dünnerer Stämme den kräftigen Platz gemacht, sich noch besser zu entwickeln.

Sorge bereitet derzeit vor allem die Trockenheit. Nach dem extrem trockenen Herbst ist der Boden nach wie vor staubtrocken. Steffen Wolf scharrt zum Beweis die 20 Zentimeter dicke Schneeschicht beiseite, dann das Moos und tatsächlich, darunter ist die Erde, wegen des Mangels an Feuchtigkeit nicht einmal gefroren. „Der Schnee isoliert das noch zusätzlich, wir können nur auf ein nasses Frühjahr hoffen“, sagt Wolf als Anwalt für die Natur. Die Trockenheit sei schon bei der Wasserversorgung zu spüren.

Im Dezember 2016 etwa musste im Bereich Bonndorf mehr Wasser über die Gruppenwasserversorgung zugeführt werden als sonst, wie Werner Steiert vom Städtischen Bauamt auf Nachfrage mitteilte. Im Vergleich zum normalen Jahrgang 2014 mit ausreichend Niederschlag ging die sogenannte Schüttung der eigenen Quellen im eben vergangenen Dezember um 40 Prozent zurück. Auch das Jahr 2015 war trocken gewesen. Dennoch mussten 2016 immer noch 20 Prozent mehr zugeführt werden als im Vorjahr. Steffen Wolf fürchtet bei anhaltender Trockenheit auch im Frühjahr um die Anpflanzungen, die zum Aufforsten der Sturmschadensgebiete unternommen wurden: „Für die jungen Pflanzen ist die Trockenheit echter Stress.“