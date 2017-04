Bonndorf Folktreff Bonndorf: Erwin macht riesigen Spaß

Schweizer Künstler überzeugt im Folktreff Bonndorf mit einem Mix aus Zauberei, Comedy und Kabarett. Charmant skurriler Auftritt von Marc Haller.

Mit der Schweiz verbinden wir Deutschen hohe Berge, Café Creme, leckere Schokolade und – Einkaufstouristen. Die etwa 180 Besucher des Bonndorfer Folktreffs denken seit Freitagabend nun ganz sicher auch an Erwin aus der Schweiz. Zauberhaft, skurril, ein bisschen trottelig und auf jeden Fall charmant war sein Auftritt auf der Kleinkunstbühne. Die Mischung aus Zaubershow, Comedy mit einem Touch Kabarett macht Marc Haller, wie er mit richtigem Namen heißt, einmalig in diesem Genre.

Seine Zaubertricks kommen fast zu-fällig und verblüffen das Publikum immer wieder aufs Neue. Er bat sogar eine selbstbewusste ältere Dame auf die Bühne, die wild wedelnd die Fäden beim schwebenden Tisch suchte – vergeblich. Der völlig durcheinandergeratene Zauberwürfel fiel ihm aus dem Nichts in die Hände und wie von Zauberhand waren plötzlich alle Seiten farblich richtig zugeordnet.



Kaum fassen konnte das Publikum, wie er aus dem Geburtsdatum 1960 eines Besuchers Zahlenkombinationen auf eine Tafel schrieb und in allen Variationen beim Addieren immer auf die Zahl 60 kam. Noch lange stellten sich die Besucher die Frage, was mit dem langen Ballon passierte, den Marc Haller Stück für Stück in seinem Mund verschwinden ließ?

Mit seinen Witzen, bei denen er oft seine Oma oder seinen Großvater ins Spiel bringt, strapazierte er die Lachmuskeln des Publikums. Seine feinen, punktgenau gesetzten Pointen forderten aber auch zum Mitdenken auf. Das Phänomenale: Eigentlich brauchte er nur auf der Bühne stehen, seine Mimik spielen zu lassen und seine Hände schüchtern an den Hosenbeinen zu reiben – und bringt damit das Publikum zum Lachen.

Er hatte aber auch kabarettistische Spitzen in seinem abwechslungsreichen Programm, die fast beiläufig in seine kleinen Geschichten eingebunden waren. Er pflückte immer größer werdende „harte Fränkli“ mit dem Hinweis aus der Luft: „Mit Schwarzgeld kennen wir Schweizer uns aus!“ Richtung Europa stichelte er, als er nichts in der Hand hatte: „Der Euro ist so klein, dass man ihn nicht mehr sieht!“ Als er einen Ballon verschluckte, merkte er an: „Im Gegensatz zu VW stimmen meine Abgaswerte.“

Auch der neue US-Präsident Donald Trump bekam Hallers Gespür für politisches Kabarett zu spüren. Zum geplanten Mauerbau an der Grenze zu Mexiko meinte er: „Trump ist gespannt darauf, wie hoch die Mexikaner bei den Olympischen Spielen springen werden!“ Politik verglich er mit Rotwein: „Man weiß erst nach der Wahl, für welche Flasche man sich entschieden hat.“

Die Handy-Manie vieler junger Leute beantwortet er mit einem handgeschriebenen Liebesbrief: „Den habe ich wieder zurückbekommen – korrigiert!“

Heidrun Schäfer aus Ühlingen gehört zu den regelmäßigen Folktreff-Besuchern und wurde noch nie enttäuscht – auch diesmal nicht: „Was Marc Haller macht, ist sehr vielfältig, einfach genial seine Zauberkünste und die Interaktion mit dem Publikum. Es war ein toller Abend.“