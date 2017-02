Bonndorf Förderverein des TuS Bonndorf: Mitgliederwerbung als Ziel

Förderverein will dabei sein, wenn die neue Sportanlage des TuS Bonndorf in diesem Sommer offiziell eingeweiht wird. Die Verantwortlichen möchten auch die Zahl der derzeitigen 43 Mitglieder in Zukunft steigern. Und Vorsitzender Rolf Maier will sein Amt im nächsten Jahr zur Verfügung stellen.

Bonndorf (nk) Der Förderverein des TuS Bonndorf hat großes Engagement bei der Mitfinanzierung des modernisierten Waldstadions gezeigt. In der Hauptversammlung wurde verdeutlicht, dass der Förderverein noch einmal dabei sein will, wenn die neue Sportanlage des TuS Bonndorf in diesem Sommer offiziell eingeweiht wird.

Beim Punkt Wahlen erklärten daher alle Vorstandsmitglieder in der Versammlung ihre Bereitschaft, noch ein Jahr dran zu hängen. Wahlleiter Tilmann Frank hatte somit leichtes Spiel und konnte nach der einstimmigen Entlastung den gesamten Vorstand en bloc wählen lassen. Alle vier Vorstandsmitglieder sind nun seit der Gründung vor 16 Jahren dabei. Vorsitzende Rolf Maier blickte kurz zurück und erwähnte, dass über den Förderverein – hier insbesondere in Person von Wolfgang Boll – das enorme Spendenaufkommen für die Sportanlage nun abgewickelt hat.

Die restlichen Eingänge von 3000 Euro im Jahr 2016 wurden an den Hauptverein TuS Bonndorf überwiesen, und somit wurden insgesamt 155 000 Euro zum Bau der Sportanlage übertragen.

Vorsitzender Norbert Plum vom TuS Bonndorf bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit dem Förderverein. An kommenden Aufgaben sah er, wie Maier auch, noch kleinere Arbeiten rund um das Sportgelände, die meist in Eigenarbeit organisiert werden können. So wird das alte Gerätehaus auf Vordermann gebracht, dass es für die Leichtathleten besser genutzt werden kann, an der Umgebung des neuen Platzes sollten noch die Feinarbeiten erledigt werden. Insbesondere an der Waldseite muss die Standfläche für Besucher eben gemacht und möglichst noch Sitzbänke aufgestellt werden. An der Holztribüne am Clubhaus müssen wahrscheinlich noch Balken ausgewechselt werden.

Vorsitzender kündigt Rückzug an

Die Arbeit geht also nicht aus und im nächsten Jahr will Rolf Maier dann den Vorsitz abgeben. Gemeinderat Tilmann Frank als Vertreter der Stadt erwiderte mit einem Augenzwinkern: "Es gibt ja noch das aller aller letzte Mal".

Seit einigen Jahren ist die Mitgliederzahl des Fördervereins TuS Bonndorf konstant, und es scheint wirklich eine große Herausforderung zu sein, neue Mitglieder für den Förderverein akquirieren zu können. Die Zahl der derzeitigen 43 Mitglieder möchten die Verantwortlichen in Zukunft gerne steigern. Informationen dazu gibt der Vorsitzende Rolf Maier.