Bonndorf Flügel des Schloss Bonndorfs erhält neue Stimme

Der Konzertflügel aus dem Schloss Bonndorf hat in der Werkstatt von Klavierbaumeister Heiko Lieckfeldt ein neues Innenleben bekommen. Das nächste Konzert im Kulturzentrumj des Landkreises findet am 29. April statt.

Am Bösendorfer Flügel im Konzertsaal des malerischen Schloss Bonndorf nehmen regelmäßig weltberühmte Pianisten Platz. So spielte bereits die kanadische Pianistin Angela Hewitt einen Klavierabend rund um Bach und der ARD-Wettbewerbspreisträger Bernd Glemser trat ebenso wie das preisgekrönte französische Trio Wanderer vor ausverkauftem Saal auf. Vor Kurzem unterzog sich der Flügel aus dem Kulturzentrum des Landkreises Waldshut bei Klavierbaumeister Heiko Lieckfeldt, dessen Werkstatt an das Klavierfachgeschäft Werner Hörr in Tiengen angeschlossen ist, einer Revision, damit er auch weiterhin pianistisch höchsten Ansprüchen genügen kann. Hierbei legte Lieckfeldt seinen Schwerpunkt auf einen ausgewogenen, brillanten Klang und eine perfekt funktionierende Spielart. Um dem Klang mehr Tragkraft und Klangfülle zu verleihen, wurden die gesamten, etwa 30 Jahre alten Saiten durch neue ersetzt. Im Diskant wurden stärkere Saiten verbaut, so dass die hohen Töne an Kraft gewinnen.

Bei der Mechanik setzt Lieckfeldt auf modernste Technik: an Stelle der alten Holzmechanik wird ein Spielwerk aus Composite und Carbon eingebaut. „Durch den Einsatz dieser für den Klavierbau neuen Materialien arbeitet die Mechanik zum Einen präziser und wird zum Anderen wartungsärmer“, so Lieckfeldt. Die Hebel konnten mit dieser Mechanik neu justiert werden und die einzelnen Teile unterliegen weniger Reibung. Somit ist ein schnelleres und präziseres Spiel möglich, was die in Zukunft auf diesem Instrument spielenden Pianisten sicher freuen wird.

Nach fünf Monaten in der Werkstatt wurde der Flügel Anfang April wieder an das Schloss Bonndorf zurücktransportiert, am Samstag, 29. April, erklingt der Flügel wieder bei einem Konzert.

Die nächsten Konzerte in Schloss Bonndorf