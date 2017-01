Bonndorf Fleischwarenfabrik Adler ehrt langjährige Mitarbeiter

Fleischwarenfabrik Adler ehrt Mitarbeiter, die dem Unternehmen seit Jahrzehnten verbunden sind. Betriebsleiter Klaus-Josef Högg würdigt Einsatz und geleistete Arbeit der Jubilare.

Bonndorf (ts) Für Betriebsleiter Klaus-Josef Högg war es eine große Freude, neun langjährige Mitarbeiter der Fleischwarenfabrik Adler im Namen der Firmeninhaber ehren zu können. Der Betriebsleiter gratulierte den Jubilaren und dankte für die hervorragend geleistete Arbeit in den vielen Jahren.

Bürgermeister Scharf freute sich, an einem solchen Termin der Superlative dabei sein zu dürfen. Er versicherte den Geehrten, dass sie die Firma Adler verkörpern und dankte für die Lebensleistung jedes Einzelnen, der er mit großer Hochachtung begegne. Im Namen des Betriebsrats sprach Sonja Held den Dank und die Glückwünsche aus und überreichte Präsente.

Vor 45 Jahren hat Norbert Hogg eine Metzger- und Kaufmannslehre im Betrieb begonnen und später die Meisterprüfung abgelegt. Anfang der 80er Jahre übernahm er die Leitung der Filiale Neustadt und war maßgeblich verantwortlich für den Umzug 2003 an einen anderen, gelungenen Standort. Dies sei kein einfacher, aber ein wichtiger Schritt gewesen. Gerhard Keßler, allen bekannt als "Geli", ist ebenfalls seit 45 Jahren Mitarbeiter der Fleischwarenfabrik. Betriebsleiter Högg lobte den früheren Mitarbeiter, der auf jede Frage eine Antwort wisse. Er war nahezu rund um die Uhr einsatzbereit und ist heute als Rentner beschäftigt. Viele Jahre trug er im Betriebsrat Verantwortung und nahm zwölf Jahre als dessen Vorsitzender die Vermittlung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer wahr. Der Betriebsleiter hoffte, dass Gerhard Keßler noch lange die Rentnerbetreuung und den Rentnerstammtisch fortführt.

Seit 40 Jahren arbeitet Kurt Müller im Betrieb. Er hat als Fahrer pünktlich und zuverlässig die Kunden mit den Adler-Produkten beliefert. Später übernahm er Aufgaben im Innendienst und ist jetzt für die Kommissionierung der Wurst- und Fleischwaren zuständig. Bürgermeister Scharf gratulierte und überreichte ihm die Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg, unterzeichnet von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Beate Rüd begann vor 35 Jahren bei Adler. Sie machte eine Ausbildung zur Fleischereiverkäuferin, wurde danach in verschiedenen Abteilungen eingesetzt und ist seit 2008 im Versand tätig.

Kurt Bölle wurde zum Fleischer ausgebildet. Einige Zeit vertiefte er seine Kenntnisse in der Schweiz und kehrte vor 25 Jahren in seinen Lehrbetrieb zurück. Er legte die Meisterprüfung ab und bildete sich stetig weiter. Als Leiter des Betriebsrats ist er seit 2008 Gesprächspartner für die Belegschaft sowie für die Geschäfts- und Betriebsleitung.

Vor 25 Jahren begann Adelheide Sunca ihre Tätigkeit im Einkaufsbüro und hat für jedes Problem eine Lösung. Als Maschinenanlagenmonteur wurde Roland Harth vor 25 Jahren bei der Fleischwarenfabrik eingestellt. Heute arbeitet er als Versorgungsanlagenführer. Ohne ihn wären das Wasser nicht sauber und die Kühlanlagen nicht kalt. Vladimir Baum machte vor 15 Jahren eine Ausbildung zum Fleischer. Er arbeitete zunächst in der Schlachtung und wechselte dann in die Wursterei. Ebenfalls seit 15 Jahren hat Hartmut Müller, nach einigen Jahren nur während der Winterzeit, ein dauerhaftes Beschäftigungsverhältnis im Unternehmen und wird seither in der Kochwurstabteilung eingesetzt.