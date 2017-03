Flächenbrand zerstört einen Hektar Wiese in Holzschlag

Die Feuerwehren aus Bonndorf und Gündelwangen mussten in Holzschlag einen Flächenbrand löschen. Dabei brannte ein Hektar Wiese ab. Die Brandursache ist ist bisher noch nicht bekannt.

Gerade noch rechtzeitig wurden die Feuerwehr Gündelwangen und die Feuerwehr Bonndorf zu einem Flächenbrand nach Holzschlag gerufen. An der Thilostraße Richtung Glashütte geriet aus bisher noch unbekannten Gründen eine Wiese Feuer, teilt die Feuerwehr Bonndorf mit. Auf einer Fläche von rund einem Hektar brannte die Wiese ab.



Gefährlich nahe kam der Brand dem angrenzenden Wald, der laut Feuerwehr gefährlich trocken ist. Erste Bäume standen im unteren Bereich bereits in Flammen. Mit dem Tanklöschfahrzeug der Bonndorfer Wehr sowie dem Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/22 und dem Löschfahrzeug Logistik der Gündelwangener Wehr standen zuerst rund 7000 Liter Wasser zur Verfügung. Jedes Fahrzeug musste noch fünf Mal betankt werden, so wurden rund 35 000 Liter Wasser verbraucht.



Nach dem das Feuer gelöscht war, wurden die Wiesen nochmals ausgiebig getränkt, um ein Wiederaufflammen zu verhindern. Im Einsatz waren 15 Mann der Bonndorfer Feuerwehr. Außerdem war der Mannschaftstransportwagen im Einsatz.