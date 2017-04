Bonndorf Feuerwehrkapelle zeigt sich beim Osterkonzert sportlich

Das Motto der Wellendinger Musiker birgt viele Überraschungsmomente. In diesem Jahr steht das Osterkonzert in der Bonndorfer Stadthalle unter dem Motto Sport regiert die Welt.

Bonndorf (ts) Bei der Feuerwehrkapelle Wellendingen laufen die Vorbereitungen für das Osterkonzert auf vollen Touren. Mit einem Probenwochenende und zusätzlichen Proben bereiten sich die Kapellenmitglieder auf ihren Auftritt vor. Das Konzert in diesem Jahr steht unter dem Motto: "Sport regiert die Welt" und findet am Ostersonntag, 16. April, um 20 Uhr in der Stadthalle Bonndorf statt. Hallenöffnung ist bereits um 19 Uhr. Die Kapelle ist Ulla und Klaus Bündert vom Fitness-Studio für die Bereitstellung der Sportgeräte dankbar.

Für das Konzert-Motto haben sich Dirigent Marco Peter und das Organisationskomitee Osterkonzert wieder etwas Besonders einfallen lassen. Der gesamte Abend sowie das Rahmenprogramm drehen sich um das Thema Sport. Dirigent Peter versichert, dass die meisten Musiker der Kapelle sportbegeistert sind und auch hier der olympische Gedanke "Dabei sein ist alles" zählt. Der Dirigent war bei der Auswahl der Konzertstücke erstaunt, wie viele Musikbeiträge durch den Sport bekannt wurden. Selbstverständlich dürfen beim Auftritt der Feuerwehrkapelle weder Polkas noch Walzer oder Märsche fehlen.

Die Stadthalle wird in einen Sportpalast verwandelt. Zur Konzerteröffnung marschieren die Musiker mit Fahnen ein. Zu hören sind bekannte Stücke wie der Walzer "Für dich", "Copacabana" oder "Barcelona", das bei der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele 1992 in Barcelona von Freddie Mercury und Montserrat Caballé gesungen und dadurch bei einem großen Publikum populär wurde. Den musikalischen Reigen beginnt die Kapelle mit dem Marsch "Zur Feier des Tages". Im zweiten Konzertteil können sich die Besucher auf einige Überraschungen freuen. Die Jugendformation "The next Generation", unter Leitung ihres Dirigenten Markus Meyer, greift bei vier Musikstücken ebenfalls den sportlichen Gedanken auf. Für alle Generationen ist beim Konzertabend die passende Musik dabei. Die Verantwortlichen der Kapelle freuen sich, dass während des Abends langjährige, aktive Musiker geehrt werden können.

Nach vielen Jahren der Doppelkonzerte an Ostern haben sich Dirigent Peter und die Musiker der Feuerwehrkapelle vor sechs Jahren entschlossen, die Konzertabende unter ein bestimmtes Motto zu stellen. Die Ideen der Mitglieder werden gesammelt, aufgeschrieben und dann stimmen alle gemeinsam über das Konzertthema ab. Die Vorbereitungen für das diesjährige Osterkonzert haben bereits im Herbst des letzten Jahres begonnen. Beste Unterhaltung garantiert nach dem Konzert im "olympische Dorf" die Kapelle Most. Es werden an verschiedenen Ständen internationale Cocktails, eine große Auswahl an Getränken, sowie Kaffeesorten und Kuchen angeboten.