Bonndorf Feuerwehrabteilung Boll freut sich über Beförderungen

Feuerwehrabteilung Boll zieht Bilanz. Beförderungen stehen im Mittelpunkt der Hauptversammlung.

Boll (ts) Die Mitglieder der Feuerwehrabteilung trafen sich zur ihrer Hauptversammlung im Bürgersaal in Boll. Für Abteilungskommandant Christian Utz war es eine große Freude, Bürgermeister Michael Scharf und den stellvertretenden Gesamtwehrkommandanten Daniel Stoll besonders begrüßen zu können. Nachdem Giovana Begemann, Madeleine Oliver, Michael Käppeler und Alexander Utz die Truppmannausbildung 2 erfolgreich bestanden haben, freute sich Kommandant Utz, alle zu Oberfeuerwehrmännern- und frauen befördern zu dürfen.

Schriftführerin Madeleine Oliver erinnerte in ihrem Bericht an die Termine des vergangenen Jahres. Dazu gehörten zwei Einsätze beim Absturz eines Wohnmobils bei der Schattenmühle und bei einem Verkehrsunfall bei der Bahnbrücke in Richtung Bonndorf. Die Boller Wehrleute halfen beim Parkplatzdienst während der Bonndorfer Holztage und bei der Großveranstaltung Spiel, Sport, Feuerwehr mit. Bei der Wahlparty in der Stadthalle nach der Wiederwahl von Bürgermeister Michael Scharf standen die Wehrleute Spalier. Beim Radrennen Rothaus Rider Man übernahmen sie die Straßenabsicherung. Im Ortsteil ist eine Schrottsammlung durchgeführt worden. 51 ehrenamtliche Stunden leisteten die Wehrangehörigen für die Dorfpflege.

Die Kassengeschäfte legte Rainer Begemann offen. Seine gute Arbeit bestätigten Martin Baumgartner und Michael Käppeler. Der Feuerwehrabteilung des Ortsteils gehören zurzeit 17 Aktive, darunter zwei Frauen sowie drei Mitglieder in der Altersmannschaft an. Kommandant Utz berichtete, dass im vergangenen Jahr 15 Proben durchgeführt wurden und dankte den Wehrangehörigen für die geleistete Arbeit. Er gab bekannt, dass die Vorbereitungen für das Fest zum 50-jährigen Bestehen der Wehr im kommenden Jahr in vollem Gange sind. Bürgermeister Scharf schilderte ausführlich die Arbeiten beim Erdrutsch in der Wutachschlucht sowie die Maßnahmen beim drohenden Absturz eines Strommastens. Stellvertretender Gesamtwehrkommandant Stoll dankte den Boller Wehrleuten für den vielseitigen Einsatz das ganz Jahr über.