Bonndorf Feuerwehr meister Einsatz an einem Steilhang

Der Brand an einer Böschung in Wellendingen hat die Feuerwehr Bonndorf beschäftigt. Das Feuer hat sich von einem Steilhang in den Wald gefressen.

Bonndorf (oth) Der Funkalarm ging gestern um 15.30 Uhr in der Leitstelle ein. An der Straße zwischen Wellendingen und Abzweig Brunnadern war es aus bisher unbekannten Gründen zu einem Flächenbrand gekommen. An einer schwer zugänglichen Stelle an einer Steilwand hat sich das Feuer erst entlang der Straße und schließlich die Steilwand hochgefressen. Oben angekommen breitete sich das Feuer weiter im angrenzenden Wald aus.

Alarmiert wurde auch die Feuerwehr Wellendingen über die Sirene. Am Einsatzort angekommen, wurde sofort die Leitung aufgebaut und mit dem Ablöschen angefangen. Die Straße wurde während der Löscharbeiten komplett gesperrt. Um die Steilwand hochzukommen, wurde die vierteilige Steckleiter zusammengesteckt und an die Steilwand gelegt. So war es ohne große Anstrengung möglich, mit dem Schlauch zusammen oben am Kamm der Steilwand weiterzulöschen. Die Feuerwehr Wellendingen baute eine Wasserförderung vom angrenzenden Ehrenbach auf.

Wie auch schon beim Flächenbrand in Holzschlag, sei man mit einem blauen Auge davongekommen, so die Einschätzung der Feuerwehr. Als "sonderbar" stufte sie ein, dass von der Einsatzstelle gute 300 Meter weiter unten am Parkplatz noch ein Flächenbrand auf gut 20 Quadratmetern züngelte. Beim Flächenbrand an der Steilwand waren mehrere hundert Quadratmeter betroffen. Zwar sei die Witterung kalt, dennoch seien Gelände und Wald sehr trocken, warnte ein Sprecher der Feuerwehr. Brennendes oder Glimmendes solle deshalb keinesfalls aus dem fahrenden Auto geworfen werden.

Im Einsatz waren neben dem Hilfeleistungs-Löschfahrzeug und dem Tanklöschfahrzeug der Abteilung Bonndorf auch die Abteilung Wellendingen mit ihrem Tragkraftspritzenfahrzeug, ihrem Schlauchanhänger und zwei Traktoren. Im Einsatz waren rund 25 Mann der Feuerwehr und der Polizeiposten Bonndorf war auch noch mit zwei Mann vor Ort.