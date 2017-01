Bonndorf Feuerwehr Bonndorf meistert 51 Einsätze

Feuerwehr Bonndorf zieht Bilanz und meistert 51 Einsätze. Versammlung wählt Dirk Temesberger für fünf Jahre zum Jugendleiter.

Zur Hauptversammlung der Feuerwehr Bonndorf, bei der die Wahl des Jugendwarts und der Ausschussmitglieder sowie Neuaufnahmen und Beförderungen auf der Tagesordnung standen, begrüßte Kommandant Hansjörg Ketterer besonders Bürgermeister Michael Scharf, Hauptamtsleiter Harald Heini, Ehrenkommandant Walter Hirscher und Roman Wahrenberg vom Polizeiposten Bonndorf. Einstimmig für fünf Jahre ist Dirk Temesberger zum Jugendleiter gewählt worden. Als Kassenprüfer wurden Olaf Thor und Benjamin Pfaff im Amt bestätigt. Kommandant Ketterer und Stellvertreter Daniel Stoll freuten sich, Anna Ketterer und Ricardo Mikisek offiziell in die Wehr aufzunehmen. Sie beförderten die beiden neuen Mitglieder zu Feuerwehrfrau und Feuerwehrmann. Außerdem ernannten sie Ralf Metzler und Robert Peter zu Hauptfeuerwehrmännern, Matthias Güntert und Patrick Steiß zu Oberfeuerwehrmännern sowie David Naumann zum Feuerwehrmann.

Für den verhinderten Atemschutzgerätewart Tobias Faller bat Kommandant Ketterer die Geräteträger die vorgeschriebenen Untersuchungen wahrzunehmen. Gerätewart Martin Stoll gab über die Erfassung aller Gerätschaften Auskunft. Jugendwart Temesberger berichtete über die Aktivitäten der Jugendwehr. Zu den Aufgaben der 28 Mitglieder gehörten unter anderem Übungen mit Schere und Spreizer, Löschübungen, technische Hilfeleistungen und Gerätekunde. Für die Abnahme der Leistungsspangen in Stühlingen waren zwölf zusätzliche Proben nötig. Neun Jugendliche haben die Prüfung erfolgreich absolviert. Die Jugendwehr organisierte die Veranstaltung Spiel, Spaß, Feuerwehr mit über 200 Kindern rund um die Stadthalle.

Bernhard Wiggert gab über die Kassengeschäfte Auskunft. Olaf Thor und Benjamin Pfaff sprachen ihm für seine umfangreiche Arbeit ein Lob aus. Von den Einsätzen, Proben, Terminen und der Arbeit der Wehrleute im vergangenen Jahr hatte Schriftführer Thor eine beeindruckende Power-Point-Präsentation zusammengestellt. Die Wehr wurde zu zwei Groß- vier Mittel- und acht Kleinbränden und 31 technische Hilfeleistungen gerufen. Neu in den Feuerwehrausschuss wurden Christian Stoll, Benjamin Pfaff, Martin Selz, Philipp Heini, Matthias Woll und Theresa Maaß gewählt. Die ausscheidenden Mitglieder Rudi Santo, Rudolf Temesberger und Martin Klischke sind für ihre langjährige Arbeit mit einem Präsent ausgezeichnet worden.

Kommandant Ketterer war stolz, die vielen Einsätze mit Bravour gemeistert zu haben. Er sagte: „Wer solch eine Truppe hinter sich hat, kann sich glücklich schätzen“. Sein Dank galt der Altersmannschaft für ihre vielseitige Mithilfe, der Stadt Bonndorf, der DRK-Ortsbereitschaft, dem Polizeiposten sowie den Familienangehörigen für die Unterstützung. Bürgermeister Scharf dankte im Namen der Bevölkerung, des Gemeinderats, der Verwaltung und persönlich für die geleistete Arbeit. Die Stadt versuche immer die finanziellen Mittel bereitzustellen, um die Wehr auf dem neuesten Stand zu halten. Karl-Heinz Sowa berichtete, dass die Altermannschaft an der Floriansmesse in Wutöschingen, am Obmanntreffen in Lottstetten und am Kreisseniorentag in Herrischried teilnahm. Bei der Chilbi-Probe übernahm sie die Absperrung. Martin Selz gab die Teilnehmer der Lehrgänge bekannt. Er war froh, mit Patrick Steiß einen engagierten Nachfolger gefunden zu haben. Als Dank für seine zehnjährige Arbeit erhielt er einen Geschenkkorb. Dankbar ist Roman Wahrenberg für die guten zwischenmenschlichen Beziehungen und die perfekte Zusammenarbeit.

Die Abteilung Bonndorf der Freiwilligen Feuerwehr verzeichnete im Vorjahr 51 Einsätze. Sie zählt 65 Aktive, 25 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr sowie 20 Mitglieder in der Altersmannschaft. Es fanden 28 aktive Feuerwehrproben, 29 Jugendfeuerwehproben sowie 19 Abteilungs- und Schichtarbeiterproben statt. Im Schloss Bonndorf waren 16 und in der Stadthalle zwei Brandwachen zu absolvieren. Abteilungs- und Gesamtwehrkommandanten sind Hansjörg Ketterer, Telefon 07703/938 30 und Stellvertreter Daniel Stoll, Telefon 07703/93 30 56.

Informationen im Internet: www.bonndorfer-feuerwehr.de