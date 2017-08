Bonndorf Festlich und tiefsinnig: Kirchengemeinde St. Maria Dillendorf feiert besonderes Kirchenpatrozinium

In einem außergewöhnlich festlichen Rahmen feiert die Kirchengemeinde St. Maria Dillendorf ihr diesjähriges Kirchenpatrozinium. Der örtliche Kirchenchor, der auf 80-jähriges Bestehen zurückblickte, überrascht mit einer besonderen Aufführung.

Dillendorf – In einem außergewöhnlich festlichen Rahmen feierte die Kirchengemeinde St. Maria Dillendorf ihr diesjähriges Kirchenpatrozinium. Dies hatte einen ganz besonderen Grund: Der örtliche Kirchenchor konnte auf stolze 80 Jahre seines Bestehens zurückblicken.

Anlässlich des Jubiläums hatten sich die 22 Sängerinnen und Sänger mit Dirigent Wolfgang Hieske an der Spitze etwas Besonderes einfallen lassen. So bot man den überaus zahlreich gekommenen Kirchenbesuchern als Jubiläumsgeschenk, die Aufführung der frohen vierstimmigen Messe: "Missa Leta" (Komposition Markus Grohmann, Texte Hermann Schultz-Berndt).

Zur Aufführung der Messe hatte sich der Kirchenchor Verstärkung vom befreundeten Kirchenchor Frohsinn aus dem Nachbarort Lembach geholt, was sich in der Klangfülle der vorgetragenen Lieder ausdrückte. Das i-Tüpfelchen auf die gesanglichen Darbietungen der Sänger und Sängerinnen bot der Bonndorfer Organist Johannes Schanz mit seinem klang- und gefühlvoll vorgetragen Orgelspiel. Hier war ein Könner auf der Königin der Instrumente, der Orgel, am Werk. Weitere musikalische Unterstützung erfuhren die Sänger und Sängerinnen durch ein Bläserquartett des örtlichen Musikvereines mit Paul und Martin Weltis (Trompete), Leon und Kristin Dietsche (Tenorhorn).

Der Liturgie zum kirchlichen Hochfest Maria Aufnahme in den Himmel stand Pfarrer Linus Ibekwe (Nigeria) vor, welcher schon seit Jahren als Ferienvertretung in die Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach kommt. Zu deren Beginn forderte er die Kirchenbesucher auf das Hochfest Maria Aufnahme in den Himmel mit Freude zu feiern und um die Fürsorge Marias für das gesamte Dorf zu bitten und zu beten. In seiner tiefsinnigen und vom festen Glauben geprägten Predigt rief er die Kirchenbesucher dazu auf, So wie Maria auf Gott zu vertrauen, auf ihn zu hören und seinem Auftrag zu folgen "hören, handeln, hinweisen, sind drei gute Bausteine für ein gutes Lebenskonzept", so der Geistliche.

Brauch ist es, dass am Hochfest Maria Himmelfahrt die Gläubigen aus Kräutern und Blumen gebundene Büschel zur Kirche bringen, um diese vom Priester segnen zu lassen. Eine Brauch welcher in Dillendorf noch sehr intensiv gepflegt wird. Zahlreiche von den Gläubigen sehr kreativ und recht kunstvoll gebundene Büschel – zum Teil wahre Meisterwerke – wurden vor Beginn des Gottesdienstes vor dem Marienaltar abgelegt und gaben so zusammen mit der für den Festtag herrlich geschmückten Kirche ein farbenfrohes und prächtiges Bild ab.

Dem kirchlichen Teil der Feier folgte der weltlich, wobei sich die Einwohnerschaft im Gemeindesaal des ehemaligen Schulhauses versammelte Für das leibliche Wohl (Mittagessen) Kaffee und Kuchen sorgten die Mitglieder des Pfarrgemeinderates und des Kirchenchores sowie etliche engagierte Helfer.

Bis ins 10. Jahrhundert geht der Brauch zurück, dass zum Hochfest Maria Aufnahme in den Himmel, Kräuterbüschel aus Heilpflanzen der Natur gebunden werden. In der Regel beinhalten diese sieben verschiedene Kräuter (Johanniskraut, Schafgarbe, Kamille, Thymian, Baldrian, Ringelblume, Königskerze). Vervollständigt werden diese durch verschiedene Getreidesorten und Sommerblumen aus den Gärten. Die Zahl sieben bezieht sich auf die sieben Sakramente, die sieben Wochen- und Schöpfungstage und die sieben Schmerzen Maries. Nach der Segnung der Kräuterbüschel werden diese in der Regel im Dachboden aufgehängt. Dabei vertrauen die Gläubigen darauf, dass sie gegen Krankheit, Unheil, Gewitter- und Blitzschlag Schutz bieten.