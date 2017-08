Bonndorf Ferienvergnügen: Mit der Kutsche durch Dillendorf

Die Ferienkinder erleben viel auf dem Pferdehof Blattert in Dillendorf und erfahren dort viel Wissenswertes über die Geschichte der Kaltblüter.

Bonndorf – „Alles Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde,“ lautet ein Sprichwort. Wieviel Warheit darin steckt, das konnten einige Bonndorfer Kinder im Rahmen des Ferienprogramms herausfinden, und zwar bei einem Besuch auf dem Hof der Familie Blattert in Dillendorf. Seit mehreren Generationen wird dort im Familienbetrieb das Schwarzwälder Kaltblut gezüchtet. Die robusten und kräftigen Tiere waren früher in den landwirtschaftlichen Betrieben unerlässlich und werden auch heute noch bei leichteren Arbeiten, beispielsweise im Wald eingesetzt. Durch ihr ruhiges Gemüt sind die Tiere aber auch hervorragend für den Umgang mit Kindern geeignet. Ausgerüstet mit mitgebrachten (Fahrrad-)Helmen kamen die Kinder in Dillendorf an, wo sie von Hofbetreiber Simon Blattert in Empfang genommen wurden. Geschwind ging es in den Stall, wo sich einige der Pferde mit ihren kleinen Fohlen befanden. Dort erzählte Simon Blattert Wissenswertes über die Geschichte der Schwarzwälder Kaltblüter als landwirtschaftliche Nutztiere im manchmal unwegsamen Gelände des Südschwarzwaldes. In einem angrenzenden Stall konnten die Kinder sogenannte „Pensionspferde“ und kleine Ponys begutachten.

„Ponys sind auch nützlich, die sind nicht nur zum anschauen da,“ erläutert Blattert den Jungen und Mädchen auf deren Fragen. Auch den Unterschied zwischen Kalt- und Warmblütern lernten sie kennen. Auf dem Hof durften sie sich sogleich daran machen, ausgestattet mit Bürsten, Striegeln und Kämmen, bei der Fellpflege der Pferde mitzuhelfen. Einige Handgriffe sahen schon sehr geübt aus, denn die überwiegende Zahl der Mädchen hat schonmal Erfahrungen mit Pferden gemacht oder voltigiert sogar in seiner Freizeit auf dem Bellihof in Ebnet. Auf dem hofeigenen Reitplatz durften sich die Kinder dann auch mal in den Sattel schwingen und die Pferde mit Unterstützung durch Blattert und seine Kollegin die Tiere durch einen eigens aufgebauten Parcours manövrieren. Ein besonderes Erlebnis war die anschließende Kutschfahrt durch Dillendorf – ein spezielles Angebot des Hofes für alle großen und kleinen Pferdefreunde. Aufgrund der Hohen Nachfrage wurde der Termin zweigeteilt, sodass sich am Nachmittag nochmal eine zweite Gruppe auf den Blattert-Hof aufmachte.

