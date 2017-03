Bonndorf Feinschliff: Let's Fetz Kids und Teens proben für Musicalauftritt

Let's Fetz Kids und Teens proben für ihren Musicalauftritt am Sonntag, 2. April, im Paulinerheim in Bonndorf. Aufgeführt wird Tom Sawyer.

Bonndorf – Lausbubenstreiche standen im Mittelpunkt des Interesses aller Akteure am vergangenen Wochenende in der Gündelwanger Grundschule. Sabine Zausig, Dirgentin der Let's Fetz-Chöre von Kids und Teens mit Adda Wientzek (Organisatorisches) Sandy Pommerenke (Souffleuse) und Markus Florian (Klavier) hatten vor allem den Stoff, nämlich Mark Twains Tom Sawyer im Blick. Manche der am Probenwochenende teilnehmenden Kids sehnten sich zunächst wohl mehr nach selbst erlebten Abenteuern der Marke "Huckleberry Finn".

Von 40 jungen Sängern sollten 34 im Saal und auf der Bühne der Gündelwanger Schule übernachten. Mit Isomatten, Schlafsäcken und Kuscheltieren rückten sie also am Samstagnachmittag an. Die Schar versammelte sich auf der Bühne, während darunter im Turn- und Zuschauerraum Markus Florian am Klavier Platz nahm und Sandy Pommerenke ihr Skript sortierte.

"Man müsste ihn hungern lassen, Fernsehen entziehen – Zwangsarbeit, das ist es!" So singen die Kinder, eher etwas schläfrig. "Das muss deutlicher kommen, ihr müsst richtig begeistert sein von Eurer Idee", korrigiert Sabine Zausig. "Ich muss aufs Clo", meint ein Mädchen. Nach der zweiten oder dritten solchen Feststellung bittet Zausig "wenn Ihr auf die Toilette müsst, geht doch einfach hinten raus". Daraufhin lichten sich die Reihen merklich und Adda Wientzek an allen Stellen präsent, an denen es klemmt, schaut nach den Kindern, die teils durch die Gänge toben. "Nein, das gefällt mir so nicht! Ihr müsst zu mir schauen und wenn ich den Mund aufmache auch Luft holen", kritisiert Sabine Zausig einen dahin gekleckerten Einsatz.

Ein Mädchen nuschelt seinen Text in hoher Geschwindigkeit und huscht über die Bühne. "Das hast Du toll auswendig gelernt, aber ich habe keine Wort verstanden", meint Sabine Zausig und es ist tatsächlich durchaus zur Hälfte ein Lob. Kurz später gesteht nämlich ein anderes Mädchen: "Ich kann meinen Text nicht." Und etwas genervt gibt Sabine Zausig zurück: "Schäm Dich, Du hast doch nur zwei Sätze!" Fast ein bisschen einem Flohzirkus gleichen diese ersten Übungsstunden. Ein Vergleich, den sowohl Sabine Zausig, als auch Adda Wientzek gerne stehen lassen. Mit gekreuzten Beinen und versschränkten Armen kommt die Zeile, "wir waren die Herren der Welt." Und Sabine Zausig unterbricht: "Wenn man so dasteht, sieht das so aus als wolltet Ihr gar nicht da sein. Beine auseinander, steht fest auf dem Boden, macht die Schultern breit und legt vielleicht noch die Hand aufs Herz: Wir waren die Herren der Welt! – Dann glaubt man das." Es war vielleicht dieser Punkt, als der muntere Haufen eingefangen war.

Es folgten jedenfalls viele weitere Übungsstunden, Pausen mit Kuchen der Eltern, Abendessen mit Salaten aus verschiedenen Küchen, Selbstbekochtem von Adda Wientzek und Sabine Zausig und natürlich auch eine lange Nacht mit viel Geschnatter und wenig Schlaf. Als am nächsten Mittag auch die letzten Kinder abgeholt sind, ist "anstrengend" die Vokabel, die für alle betreuenden Erwachsenen am Besten zu dem Wochenende passen will. "Es hängt sehr viel Organisationsaufwand an so einem Wochenende, von der Stückauswahl bis zum Kontakt zur Kirche wegen des Paulinerheims, dem Folktreff wegen der Technik, der Schule, den Eltern und so weiter", gibt Adda Wientzek zu. "Wir sind schon gebügelt hinterher, weil wir in Dauerbereitschaft sind", meint Sabine Zausig. Aber zwei Tage später, nach der ersten normalen Chorprobe in Folge dieses Übungswochenendes ist sie glücklich: "Die Fortschritte sind enorm, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und was mich besonders freut, den Kindern hat das Chorwochenende toll gefallen."

nach Mark Twain am 2. April um 17 Uhr im Paulinerheim.