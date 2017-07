Bonndorf Familienzentrum: Alexandra Haberstroh und Tora Sude teilen sich den Vorsitz

Das Familienzentrum Bonndorf besteht seit acht Jahren und konnte seine Aktivitäten sukzessive ausbauen. In der Hauptversammlung wurde Alexandra Haberstroh erneut zur Vorsitzenden gewählt, ihre zur Seite steht für ein Jahr Tora Sude.

Das Familienzentrum, das in Bonndorf im Meisenweg 5 schon seit 2009 existiert, hat sich im Laufe seiner acht Jahre prächtig entwickelt. Der Urgedanke war, Aktivitäten für Eltern und Kinder zu ermöglichen. Im weitesten Sinne wurde es eine Selbsthilfegruppe, die als eingetragener Verein bis heute sehr aktiv ist.

Die langjährige Vorsitzende Alexandra Haberstroh kann ihre vielfältigen Aufgaben nun auf vier Schultern verteilen. In der Hauptversammlung wurde Tora Sude zur weiteren Vorsitzenden gewählt, allerdings nur vorerst für ein Jahr. Beide Frauen werden gleichberechtigt den Verein führen können. Für zwei Jahre wiedergewählt wurden Alexandra Haberstroh als Vorsitzende und Andrea Cosic als Beisitzerin.

Die Vorsitzende berichtete, dass die montägliche Krabbelgruppe, geleitet von Sonja Kühn aus Wellendingen, belebt werden soll. Die Stadt würde mit Namen bestickte Badetücher zur Verfügung stellen, die von den Familien aller Neugeborenen in der Krabbelgruppe abgeholt werden können. So käme man mit den Mamas ins Gespräch und könne sie für die Krabbelgruppe begeistern.

Schriftführerin Kira Hoffmann freute sich darüber, dass im Minikindergarten seit Januar 2017 wieder eine zweite Gruppe eingerichtet werden konnte. Der Minikindergarten wird von 20 Kindern zwischen zwei und drei Jahren besucht, die sich in zwei Gruppen aufteilen. Jedes Kind kann wöchentlich zweieinhalb Tage mit insgesamt zehn Stunden betreut werden.

Für die Mütter und Väter war einiges geboten: Vorträge zu verschiedenen Themen, Weihnachtsfeier mit Fondue-Essen und Kegeln, um nur ein paar Angebote zu nennen. Auch die Kinder kamen auf ihre Kosten. Herbstbasteln, Nikolausbesuch, Osterbasteln, ein Tag im Europapark, Kasperletheater und der Besuch einer Hundestaffel gehörten zu den Aktivitäten.

Das Gesundheitsamt hatte bei seinem Kontrollgang im vergangenem Jahr bis auf wenige Kleinigkeiten nichts zu beanstanden. Interessant waren die beiden Asyl-Kaffees, von Mechthild Frey-Albert organisiert, bei denen reger Austausch entstand. Themen waren „Wie leben wir und wie lebt ihr“ und „Kochgewohnheiten aus der jeweiligen Heimat“, was auch begeistert in die Tat umgesetzt wurde. Alexandra Haberstroh regte an, die ausländischen Kinder zu zukünftigen Aktionen einzuladen.

Für den Rest des Jahres sind wieder einige Termine festgelegt. Am heutigen Donnerstag sind alle Ehrenamtlichen zum Grillfest des St. Laurentius an der Fuchsberghütte eingeladen. Diesen Monat steht auch noch das Vierteljahresgespräch mit Bürgermeister Michael Scharf an, am 3. August wird ins Steinatal gewandert, um dort zu grillen und vor den Sommerferien gibt es noch einen Großputztag.

Im September dürfen die Kinder in der Eisdiele selbst Eis herstellen und natürlich auch kosten. Und in dieser Zeit soll auch wieder einmal eine Infoveranstaltung in eigener Sache stattfinden. Geplant ist wieder ein Babysitter-Kurs, ein Flohmarkt, gemeinsames Mützen häkeln, Bastelnachmittage für die Kinder, Seniorenbesuche mit den Kindern und im Dezember wird das achtjährige Bestehen gefeiert. Der Vorstand will einen neuen Flyer gestalten, der dann für Nicole Bölle Grundlage sein soll, eine Homepage einzurichten.