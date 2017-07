Bonndorf Fahrzeugbrand neben Werkstatt in Bonndorf

Die Freiwilligen Feuerwehr Bonndorf musste am heutigen Dienstag (19. Juli) wegen eines Fahrzeugbrandes ausrücken. Personen kamen dabei nicht zu schaden, das abgemeldete Fahrzeug hat nur noch schrottwert.

Aus unbekannter Ursache geriet am Dienstag ein neben einer Werkstatt in der Schaffhauser Straße abgestelltes Fahrzeug in Brand. Ein Polizeibeamter geht von einen technischen Defekt aus. Die Feuerwehr Bonndorf wurde kurz vor 10 Uhr alarmiert und rückte mit 14 Mann und drei Fahrzeugen aus. Der Besitzer hatte den Wagen von einem Kunden abgeholt, von dem er das ältere Fahrzeug erworben hatte. Nach einer Stunde brannte der Mercedes, das Feuer ging vom Motorraum aus, der voll in Flammen stand, wie die Polizei berichtet, und schlug auf einen Busch vom angrenzenden Grundstück über. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Mit Atemschutzgeräten gingen die Wehrleute gegen den Brand vor. Der Schaden am Fahrzeug wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.