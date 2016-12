Bonndorf Erfolgreiches Jahr für Dunkermotoren

Die Firma Dunkermotoren blickt auf ein erfolreiches Jahr zurück: Das Umsatzvolumen lag 2016 bei 183 Millionen Euro und stieg damit um knapp vier Prozent. Auch die Mitarbeiterzahl in Bonndorf steigt auf über 800.

„Wir haben ein Superjahr mit vielen Herausforderungen hinter uns. Das Planziel wurde erreicht, die Feier in der Stadthalle haben sich alle Mitarbeiter verdient.“ Das sagte Markus Roth, der seit Ende Mai als alleiniger Geschäftsführer Dunkermotoren leitet. Das Umsatzvolumen des Spezialisten für elektrische Antriebstechnologie stieg in diesem Jahr um fast vier Prozent und liegt nunmehr bei rund 183 Millionen Euro.

Die positive Entwicklung der Auftragslage wirkte sich auch weltweit auf die Einstellung von Mitarbeitern aus. Nach Informationen des Geschäftsführers arbeiten nun 1084 Mitarbeiter (plus fünf Prozent) für Dunkermotoren, am Stammsitz in Bonndorf wurde die 800er-Marke wieder überschritten. Davon sind rund 500 Beschäftigte in der Produktion tätig.

Auch für 2017 starkes Wachstum prognostiziert

Ende Mai ergaben sich in der Führung bei Dunker Veränderungen: Uwe Lorenz wurde nach Mailand abberufen, Markus Roth ist seither alleinverantwortlich. „Hier haben wir eine sehr gute Mannschaft, die Abteilungsleiter tragen das gut mit. Es hat sich alles gut entwickelt“, versichert der nun allein verantwortliche Geschäftsführer.

Im zu Ende gehenden Jahr musste teilweise samstags und unter der Woche in drei Schichten gearbeitet werden, um die Aufträge zu bewältigen, sagt Roth. Nachdem die Wirtschaft zu Jahresbeginn lahmte, nahm die Produktion bei Dunker schnell wieder Fahrt auf und setzte in allen Quartalen Bestmarken. „Die Planung ist auch 2017 gut, wir liegen über den Umsatz dieses Jahres und gehen auch 2017 von einem starken Wachstum aus“, sagt der Geschäftsführer, der dies als wichtiges Zeichen für künftiges Wachstum sieht. Verträge für „mehrere Großaufträge“ wurden abgeschlossen. Produkte aus dem Bonndorfer Werk seien weltweit anerkannt und geschätzt. „Wir haben gezeigt, was man mit einer flexiblen und motivierten Mannschaft leisten kann“, betont Roth. Dabei kam Dunker ohne Leiharbeiter aus, sagt der Manager. Befristete Anstellungen und flexible Zeitkonten halfen die Spitzen abzudecken.

Ein Plus von fünf Prozent verkündet Roth auch bei den Investitionen, die wieder „einige Millionen“ betragen hätten. Dabei wurde nicht nur in Maschinen, sondern auch in die Entwicklung neuer Produkte, neue Mitarbeiter und in die Ausbildung investiert. „Ausbildung trägt uns in die Zukunft“, betont Markus Roth. Auch die energetische Sanierung der Außenfassade stand im Blick. Das war ein Schritt, um die energetische Zertifizierung (DIN EN ISO 50001) anzustreben, die man nun auch erhalten habe. Das trage auch zur Kostenersparnis bei. „Auch unsere Motoren sind extrem energieeffizient, das ist Dunker-Kultur.“

„Mit unseren Neuentwicklungen kommen wir in neue Marktsegmente“

Von Leidenschaft und Herzblut sei die Ausbildung bei Dunkermotoren in Bonndorf getragen. „Dafür wurden wir jetzt doppelt ausgezeichnet: für die Kooperation mit der Schule und mit Hectronic. Darauf bin ich stolz und das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ausbildung ist ein zentraler Punkt im Unternehmen“, sagt der Manager. Das nütze der Region, den jungen Menschen und dem Unternehmen.

Bei der Entwicklung neuer Produkte habe man einen „größeren, stärkeren Elektromotor“ für die Industrie-Automation als „Muster“ laufen lassen. Im kommenden Jahr werde er in Serie gehen. „Mit unseren Neuentwicklungen kommen wir in neue Marktsegmente“, sieht Roth optimistisch in die Zukunft.

Auf diesem Weg in die Zukunft sieht Markus Roth das Unternehmen gut aufgestellt. Industrie 4.0 sei ein großes Thema. Der „Dunker-Baukasten“ beinhalte Software und Lösungen, die individuell für jeden Kunden angepasst werden können. Auch das Thema Logistik bringe Bewegung in die Fabrik, auf Materialanfragen könne schnell reagiert werden. Die Produkte werden von Bonndorf aus überwacht, deshalb seien schnelle Datenleitungen wichtig. „Die Versorgung bei Dunker ist hier gut, wir brauchen uns im internationalen Vergleich nicht zu verstecken“, sagt Roth. Aber man wolle sich weiter verbessern – auch zusammen mit dem Nachbarbetrieb Hectronic.