Bonndorf Erfolg auf der ganzen Linie: Kaninchenzüchter stellen drei badische Landesmeister

Kaninchenzüchter stellen drei badische Landesmeister. Die Bonndorfer Jungzüchter glänzen mit erfreulichen Leistungen.

Rolf Maier vom Kleintierzuchtverein Bonndorf ist seines Zeichens schon ein gewiefter Hase, wenn es um Kaninchenzucht geht. Jedenfalls konnte er für seine Zuchtergebnisse schon manches Siegertreppchen belegen, jüngst am Wochenende in Offenburg. Dort auf dem Messegelände, führte der Landesverband Badischer Rassekaninchenzüchter am Dreikönigstag und am Samstag, 7. Januar 2017 seine 48. Landeskaninchenschau sowie 46. Landesjugendschau durch. Hier in der Ortenauhalle gab es 3808 Tiere aus 160 Farbenschlägen und Rassen nicht nur zu bestaunen, sondern auch zu bewerten. Die Bonndorfer Züchter kamen mit drei Badischen Landesmeistern, einem Badischen Vize-Meister und einem Badischen Jugendmeister aus Offenburg zurück.

Unter Vorsitz des Landesverband-Vorsitzenden Jörg Hess waren rund 60 Preisrichter an der Schau tätig. Sie hatten eine bunte Vielfalt verschiedener Rassekaninchen aller Größen, Felltypen und Farbenschlägen; vom Riesen bis zum Farbenzwerg, vom Normalhaar bis zum Rex, vom Einfarbigen bis zum Zeichnungstier und von Steh- bis zum Schlappohr mit Argusaugen zu bewerten. Klare Kriterien liegen hierzu vor. Da gibt es diverse Unterschiede. Entweder muss das Unterfell die gleiche Farbe haben wie das Oberfell – oder es muss sich bei anderen Rassen unterscheiden, wie Rolf Maier, der Vorsitzende des Kleintierzuchtvereins Bonndorf im Pressegespräch verdeutlicht.

Clubkamerad Claus Dieter Weisheit beispielsweise, wurde mit 381,5 Punkten aus drei Stämmen der Rheinischen Schecken Badischer Meister. Kein leichtes Unterfangen, denn die Farbentiere seien schwer zu züchten. Bei Schecken gibt es bestimmte Merkmale, welche "genetisch programmiert" sind – sei es der Aalstrich oder die Gesichtszeichnung. Umso näher an der Perfektion, desto besser. Praktisch nicht zu beeinflussen, sei die Verteilung der Seitenflecken, welche eher Zufall sein können. Dies wiederum mache den Reiz bei der Zucht solcher Rassen aus.

383,0 Punkte und den Titel des Badischen Meister für Karlfriedrich Steinhauer erbrachten aus drei Stämmen der Satin-Chinchilla für ihren Züchter. Wie Rolf Maier erklärt, eine Rasse, die sehr selten ist. Für Steinhauer, der schon den Titel des Europameisters und mehrmals des Deutschen Meisters holte, war es die letzte Teilnahme an einer Bewertungsveranstaltung, was Maier bedauert. Er selbst sicherte sich aus elf Stämmen der Rasse "Kleinsilber schwarz" mit 386,5 Punkten den Titel des Landesmeisters und belegte mit einer Häsin einen weiteren ersten Siegertitel mit 97,5 Punkten. So auch die Zuchtgemeinschaft Uwe Baumann mit gleicher Punktzahl. Aus 14 Stämmen wurde sie mit der Rasse "Satin Elfenbein" mit 387 Punkten Landes-Vizemeister, was die Bonndorfer Züchter rundum mit größter Zufriedenheit registrieren.

Besonders freuen die Leistungen der Jungzüchter im Kleintierzuchtverein Bonndorf, das Züchterduo Miriam und Marvin Stoll aus Grafenhausen die bewährten Clubkollegen. Gerade deshalb, weil die 18-jährige Miriam Stoll und ihr 17 Jahre alter Bruder erst seit 2014 im Verein sind. Mit ihren Lohkaninchen in schwarz wurden sie mit 384,5 Punkten Badische Landesjugendmeister. „Äussesrt erfreulich ist, dass die Jgendzüchter, Zuchtgemeinschaft Stoll, bereits das zweite Mal Landesmeister wurden“, sagt Rolf Maier.

Die Preisträger

Die besten Züchter 2016 vom Kleintierzuchtverein Bonndorf (gegründet am 21. März 1959 im Gasthaus Bahnhof) haben wieder einmal gepunktet. Im Laufe eines Zuchtjahres sind von einem Rassekaninchenzüchter sehr viele Aufgaben zu erfüllen, die für einen erfahrenen Züchter selbstverständlich und "in Fleisch und Blut" übergegangen sind. Bewertungen von Gewicht, Körperform, Fellhaar, Kopfform, Deckfarbe, Ohrenstellung, Pflegezustand und weitere besondere Merkmale können in den Bewertungsrichtlinien ausschlaggebend sein, wer einen Titel mit nach Hause nehmen darf. Vorsitzender Rolf Maier vom Kleintierzuchtverein C 512 Bonndorf, wie der Verein heißt, hat nachgeblättert und kann auf vielfältige Erfolge seiner Vereinskameraden hinweisen. Er selbst wurde 2002 bereits schon einmal Landesmeister. Auch Uwe Baumann durfte sich 2008 Landesmeister nennen. Karl Steinhauer war zweimal Landesmeister und 2007 sogar Bundessieger. Ferner wurde Claus Dieter Weisheit zum zweiten Mal mit seiner Rasse Landesmeister. Landes Vizemeister werden übrigens seit erst zwei Jahren ausgelobt.