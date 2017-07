Bonndorf Endspurt vor dem Urlaub

Der ganze Monat Juli ist vor allem für Lehrer und Schüler ein Endspurt zum Sehnsuchtsziel: Sommerferien. Bonndorfs Lokalchef Gerald Edinger erklärt, wie Zeitungsmenschen diese hektische Zeit und das viel zitierte "Sommerloch" meistern.

Jetzt sind sie also alle in den Ferien: Schüler, Lehrer und ganz viele Mamas und Papas mit ihren Kindern. Der Monat Juli war für sie ein nicht enden wollender Endspurt zum Ziel: Sommerferien – endlich, werden viele erleichtert sagen. Für uns Zeitungsmenschen sind die Wochen vor den Schulferien immer eine Herausforderung. Jeder will noch schnell seine Wünsche und Aktivitäten im „Blatt“ – also der Tageszeitung – platziert wissen. Anruf genügt, schon machen wir rasenden Reporter uns auf die Socken, lassen uns informieren, fragen nach, schreiben und machen Fotos. Endlich ist der letzte Artikel vor den Ferien abgedruckt, alle (wenigstens die Meisten) sind zufrieden und schwirren ab in den Urlaub. Aber glauben Sie mir, jetzt fängt für uns Zeitungsmenschen der Stress erst richtig an. Machen Sie mal eine Zeitung, wenn so rein gar nichts in der Stadt und dem Land darum herum passiert. Dabei ist die Stadt doch voller Menschen, denen muss ja richtig langweilig werden – so ohne Feste. Früher nannte man es „Saure-Gurken-Zeit“ später „Sommerloch“. Doch wo ein Loch, da ist auch ganz viel Leere, deshalb schwamm dort öfter eine Zeitungs-Ende. Heuteist ist das für uns Menschen bei der Zeitung eine Herausforderung: Nix los, das gibt’s für uns nicht. Deshalb haben wir auch wieder ganz viele Ideen für interessanten Lesestoff gesammelt – vor den Ferien, ist doch klar. Die feinen "Stöffchen" können in den Ferien dann alle lesen. Die Daheimgebliebenen ganz normal auf gedrucktem Papier, wer im Urlaub ist, kann sich die Geschichten via Internet zu Gemüte führen. Feine Sache – oder? Irgendwann haben auch wir Zeitungsmenschen mal Ferien, können unsere Gedanken ordnen und gut erholt frisch ans Werk gehen. Bei mir dauert das aber noch. Vielleicht treffen wir uns ja am Wochenende beim Schlossfest und eventuell haben Sie für mich einen Tipp für eine ganz tolle Geschichte, über die wir unbedingt schreiben müssen! In diesem Sinne wünsche ich allen Lesern ein fröhliches Schlossfest – und genießen Sie ihren Urlaub.

