Bonndorf Eine Wanderung mit Museumsbesuch unternimmt der Postsportverein Bonndorf

Der Postsportverein Bonndorf besucht das Schwarzwälder Skimuseum in Hinterzarten und trifft sich dort mit dem ehemaligen Schulleiter Alfred Faller.

Eine Bildungsfahrt unternahm der Postsportverein Bonndorf. Per Fahrgemeinschaften ging es nach Hinterzarten zum Schwarzwälder Skimuseum. Dort erwartete der einstige Bonndorfer Lehrer und Schulleiter Alfred Faller bereits die Gruppe aus Kindern und Erwachsenen. Das Wetter spielte mit und so nahm man gerne die Einladung an, unter seiner Führung zum Adler-Skistadion zu wandern. Unterwegs gab es viele interessante Informationen. Dabei ging es um die Schanze und auch darum, wie man zum Beispiel auf einen Blick die Höhe eines Baumes bestimmen kann.

Nach rund einstündiger Wanderung mit ordentlichem Höhenunterschied traf die Gruppe mit dem Vorsitzenden Bernhard Betz wieder vor dem Schwarzwälder Skimuseum ein. Mit viel Sachwissen und Hintergrundinformationen führte Alfred Faller als Leiter des Schwarzwälder Skimuseums durch den gemeindeeigenen Hugenhof.

Initiator des Schwarzwälder Skimuseums war einst Georg Thoma, der durch seinen Olympiasieg 1960 in Squaw Valley den kleinen Schwarzwaldort Hinterzarten in aller Welt bekannt werden ließ. Über zwei Geschosse des im 18. Jahrhundert neu errichteten Gebäudes sind die Abteilungen Hausgeschichte, Georg-Thoma-Stube, Anfänge des Skilaufens im Schwarzwald, Skiberg Feldberg, die ersten Skifilme, Wintersportausrüstung, Schwarzwaldwinter und Bobsport, Wintermaler, Skivereinsgeschichte, bunte Accessoires der Skimode und vieles mehr in den ursprünglichen Räumen untergebracht. Sie spiegeln die Geschichte des regionalen Wintersports wider.

Museumsleiter Alfred Faller erinnerte an erfolgreiche Sportler wie Georg Thoma als Olympiasieger der Nordischen Kombination und Christl Cranz als alpine Skiläuferin. Im Schwarzwälder Skimuseum sind ebenso Skifilme, Vitrinen voller Medaillen, Pokale und Startnummern zu bestaunen, welche die spannende Entwicklung des Wintersports prägten. Alfred Faller verstand es, selbst bei den jugendlichen Zuhörern Neugier für sein Thema zu entfachen. Dank der Vermittlung durch Ines Barz, die einst bei ihm in der Skischule ausgebildet wurde, kam der sportliche und informative Ausflug zustande. Er endete gemütlich bei einem ordentlichen Schwarzwälder Vesper im Schwarzwälder Skimuseum.

Das Skimuseum

Öffnungszeiten des Schwarzwälder Skimuseums in Hinterzarten (Telefon 07652/98 21 92) sind Dienstag, Mittwoch und Freitag 14 bis 17 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen 12 bis 17 Uhr. Jeden zweiten und vierten Samstag im Monat um 15 Uhr gibt es eine offene Führung (ohne Anmeldung), weitere Führungen nach Vereinbarung: Förderkreis Schwarzwälder Skimuseum Hinterzarten, Klaus-Michael Tatsch, Telefonnummer 07652/98 21 92, oder per E-Mail (info@schwarzwaelder-skimuseum.de).

Informationen im Internet: