Bonndorf Ein tierisches Vergnügen: Die schönsten Haustierbilder unserer Leser

Haustiere begleiten die Menschen schon seit vielen Jahrtausenden. Die nettesten Leser-Fotos werden nun von uns veröffentlicht. Haben Sie Ihre Katze bei grazilen Luftsprüngen fotografiert, oder kennen Sie eine Ziege, die Ihnen nicht von der Seite weicht? Dann freuen wir uns auf ihre Bilder.

Max ist alt geworden. Der beste Hund, den die Familie jemals erlebt hat, fängt mit seinen 14 Jahren an, Kreise zu laufen, stellt sich hinter ein Fenster und ist verwirrt, dass es nicht weiter geht. Sein Sohn Lucky sieht die Not des Seniors, geht hin, stupst ihn an, schleckt zwei Mal über das Ohr und der Herr Papa ist wieder auf Spur.



Es ist eine wahre Geschichte. Der Max, von dem hier die Rede ist, ist ein Mischling, Labrador und Boarder-Collie waren seine Eltern. Die Treue, die er in seiner aktiven Zeit an den Tag gelegt hat, war sprichwörtlich ohne Grenzen.

Wer Tierbesitzern zuhört, bekommt oft Superlative serviert. Dafür gibt es einen ganz einfachen Grund: Sie haben alle Recht. Denn Haustiere passen sich den Bedürfnissen ihrer Halter an, sind nicht nur zu diesem Zweck gezüchtet, sondern erhalten in aller Regel während der Aufzucht, den Schliff in die für den Menschen jeweils passende Richtung.

Selbstverständlich haben Jagdhund, Hütehund und Familienhund unterschiedliche Aufgaben. Gemein dürfte ihnen sein, dass sie für Herrchen oder Frauchen jeweils perfekt sind. Entsprechend herzlich ist das Verhältnis von Mensch zu Tier, entsprechend herzig sind Schnappschüsse.

Lissy und Nicky etwa, ein Geschwister-Katzenpärchen, geboren in einem Gündelwangener Bauernhaus, war über zwölf Wochen bei der Mutter in der Scheune. Sie auseinanderzureißen wäre nicht nur herzlos gewesen, es war schlicht unmöglich, ohne ein wahres Katzenkonzert aus endlosem Miauen zu provozieren. Also landeten die beiden gemeinsam in ihrem Familienhaushalt, eben dort, wo Max schon daheim war.

Glückskatze Lissy klärte in weiblicher Katzenmanier gegenüber dem Hund des Hauses mittels einer klassischen Katzenohrfeige auf die neugierige Hundeschnauze erste einmal die Verhältnisse. Die Folge waren liebevolle Kuscheleien von Katze über Hund zur Geschwisterkaterchen. Bilder zum dahinschmelzen.

Kennen Sie solche Geschichten? Und haben Sie Ihre Katze bei grazilen Luftsprüngen fotografiert, oder die Ziege, die Ihnen nicht von der Seite weicht? Dann freuen wir uns auf ihre Bilder – näheres im Infokasten.

Ihr schönstes Tierfoto

Wir freuen uns auf Ihr Tierbild, einen lustigen Schnappschuss mit Ihrem Haustier, eine besonderes nette Situation mit Hund und Katze, Pferd und Kuh, Gans oder Huhn: Senden Sie uns das Foto dazu. Wir veröffentlichen ihre Schnappschüsse in der Lokalausgabe Bonndorf des SÜDKURIER. Zum Jahresende haben Sie Gelegenheit, über das schönste Tierfoto abzustimmen. Bitte geben Sie uns ein paar kurze Informationen: Den Namen des Tieres, Name und Vorname des Besitzers und wie Sie zu erreichen sind. Besonders freuen wir uns natürlich über eine kleine Geschichte dazu. Die Bilder schicken Sie bitte per Mail in einer Auflösung von mindestens 300 dpi an (bonndorf.redaktion@suedkurier.de) oder als Papierabzug per Post an: SÜDKURIER, Lokalredaktion Bonndorf, Bahnhofstraße 5, 79848 Bonndorf. Haustiere gibt es schon seit vielen Jahrtausenden. Die längste Geschichte soll diesbezüglich der Hund hinter sich haben. Er begleitet Menschen seit 13 000 Jahren vor Christus. Zu Haustieren zählen aber natürlich auch Nutztiere, wie Kühe, Schweine oder Schafe. (gud)