Bonndorf "Ein offener Stammtisch fördert das Verständnis für andere Ansichten"

Vor neun Jahren bildete sich auf Initiative des Ewattingers Edmund Kromer der etwas andere Stammtisch. Zum Jahresende zog sich dieser zurück. Christoph Kopf übernimmt die Organisation und spricht darüber im Interview.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Herr Kopf, was steckt hinter dem etwas anderen Stammtisch?

Interessierte Männer und Frauen jedes Alters tauschen sich über aktuelle Themen aus, welche die Öffentlichkeit beschäftigen. Das können Geschehen aus aller Welt oder auch der unmittelbaren Region sein. Es ist keine Tratsch- und Klatschrunde. Vielmehr sollte in den Diskussionsrunden jeder seine Meinung zum jeweiligen Thema darstellen und vertreten können. Es ist keine Plattform für Selbstdarstellung und auch keine politische Veranstaltung.

Wird mit dem Angebot des etwas anderen Stammtisches eine bestimmte Zielgruppe angesprochen?

Nein. Jeder, der Interesse an einem Meinungsaustausch hat, ist willkommen, unabhängig von Alter, Geschlecht oder Nationalität. Allerdings wundere ich mich, dass bislang kaum Frauen an der Gesprächsrunde teilnehmen. Vielleicht sollten wir gelegentlich eine andere Themenauswahl treffen, die Frauen eher anspricht.

Hat der Stammtisch eine bestimmte Zielsetzung?

Ja, die Zielsetzung ist klar, dass in offenen Diskussionen unterschiedliche Meinungen zu einem Thema erörtert werden. Das weitet den Horizont der Gesprächsteilnehmer und lässt einen hin und wieder Dinge auch mal von einer anderen Warte betrachten, als man es ohne Meinungsaustausch täte. So gesehen fördert der Stammtisch auch die Toleranz gegenüber Andersdenkenden.

Gelten dafür bestimmte Regeln?

Wir treffen uns an jedem ersten Donnerstag eines Monats um 19.30 Uhr im Gasthaus „Kranz“, das nächste Mal am 5. Januar. Das jeweilige Thema wird kurz zuvor in der Tagespresse bekannt gegeben und es ist wünschenswert, wenn die Gesprächsteilnehmer sich ein bisschen vorinformieren. Man redet nicht durcheinander, sondern es spricht immer nur einer und man lässt sich ausreden.

Wer gibt die Themen vor?

Vorschläge kann jeder bringen. Gemeinsam einigt man sich auf das jeweils nächste Thema. Der Ideengeber bereitet eine kleine Zusammenstellung der betreffenden Fakten und Daten vor, führt kurz in das Thema ein und moderiert die Gesprächsrunde.

Haben Sie neue Ideen für den Stammtisch?

Man könnte hin und wieder einen Experten einladen, der mit seinem Fachwissen einen Impuls für die anschließende Diskussion gibt.

Was gefällt Ihnen persönlich am etwas anderen Stammtisch?

Dass man andere Meinungen hören und offen hinterfragen kann, worauf sich diese begründen. So ein offener Stammtisch fördert das Verständnis für andere Ansichten und ist für die eigene Meinungsbildung vielleicht hilfreicher, als das passive Konsumieren von Nachrichten.

Zur Person

Christoph Kopf ist 57 Jahre alt und Vertriebsingenieur bei Dunkermotoren. Er stammt aus der Ortenau, lebt seit 19 Jahren in Bonndorf, ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Aktiv engagiert er sich im Tischtennisclub.