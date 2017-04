Bonndorf Ein Haus für alle Wellendinger Bürger

Beifall im Gasthaus Felsenkeller für die von Stadtbaumeisterin Nicole Messerschmid vorgestellten Pläne für ein Bürgerhaus im Bonndofer Ortsteil Wellendingen. Der Landtagsabgeordnete Felix Schreiner (CD) lobt das bürgerschaftliche Engagement.

Wellendingen – Es gibt Momente im Leben von Politikern, da bekommen sie für ihr Engagement Beifall. So geschehen bei der Bürgerversammlung am Donnerstag im Wellendinger Felsenkeller. Bürgermeister Michael Scharf hatte eigens den Landtagsabgeordneten Felix Schreiner (CDU) eingeladen, um die frohe Botschaft vom „Geldsegen“ aus Stuttgart als Zuschuss für das geplante Bürgerhaus zu verkünden. Grobe Schätzungen der Verwaltung gehen von einer Investitionssumme von 1,4 Millionen Euro aus. Aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) fließen 344 000 Euro für dieses Projekt zweckgebunden in die Stadtkasse. „Das bürgerschaftliche Engagement in Bonndorf stimmt, dass der Zuschuss kommt, liegt auch an den Hausaufgaben, die im Rathaus gemacht wurden. Ich habe mich aus Überzeugung für dieses Projekt eingesetzt, weil das Bürgerhaus mit Leben erfüllt wird“, betonte Schreiner.

Zu der Versammlung im voll besetzten Gasthaus „Felsenkeller“ waren auch 15 Gemeinderäte gekommen. Auch für sie waren die vorgestellten Pläne neu. „Das ist sonst nicht der übliche Weg, erst eine Bürgerversammlung dann die Beratung im Gemeinderat“, stellte Scharf fest und bat beim Gremium um Nachsicht. Der Schultes erwähnte, dass der Zuschuss nach der Ablehnung 2016 im zweiten Anlauf nun gewährt wurde. „Das ist der guten Feder von Nicole Messerschmid zu verdanken“, strich der Rathauschef die Rolle der Stadtbaumeisterin beim Zuschussantrag heraus.

Sein Dank galt aber auch dem Landtagsabgeordneten, der sich für die Belange der Stadt bei Peter Hauk, Minister für Ernährung und Ländlichen Raum, eingesetzt hatte. Scharf will nun zeitnah mit Lehrern, Feuerwehr und Vereinen über die Ausgestaltung und Nutzung sprechen. Positiv zu den Plänen äußerten sich die beiden Wellendinger Gemeinderäte Berthold Dietsche (BL) und Norbert Kromer (CDU). Für Kromer ist der Neubau auch eine Entscheidung für Energieersparnis: „Sanierungskosten, Erneuerung der Heizung und die laufenden Kosten wären im Schulgebäude sehr hoch geworden“, sagte er vor der Versammlung beim Ortstermin am Kindergarten. In der momentan guten finanziellen Lage sei es richtig, ein neues Bürgerhaus, das auch Vereinen aus Brunnadern, Dillendorf und Wittlekofen zur Verfügung stehen soll, zu bauen. Dem konnte Dietsche nur zustimmen und den Zweiflern rief er in der Versammlung zu: „Ich bin froh, dass das Bürgerhaus so kommt, ein großer Schritt ist getan. Ich bin sicher, dass es gut wird, das hat Hand und Fuß.“

Nicole Messerschmid stellte die Planstudie vor, über die der Gemeinderat am 24. April entscheiden soll. Dann soll auch eine Kostenschätzung vorliegen. Das 35 Meter lange (bisher 30 Meter) Multifunktionsgebäude für Feuerwehr, Schule und Vereine soll beim Kindergarten in den Hang eingegraben werden. Vor dem Haus soll ein zehn Meter tiefer Vorplatz entstehen, neben dem Gebäude wird es auch Parkplätze geben. Im Feuerwehrtrakt soll unter dem Pultdach Lagerraum geschaffen werden, da es keinen Keller geben wird. Die vorgesehene Pelletheizung soll auch den Kindergarten mit Wärme versorgen. Baubeginn soll so schnell als möglich sein, denn das neue Feuerwehrfahrzeug wurde bereits bestellt, sagte Scharf. An der Raumaufteilung hat sich gegenüber den bisherigen Planungen nur die Größe des Feuerwehrtraktes geändert, der fünf Meter breiter wird. „Die Dimensionen sind für diesen Ortsteil richtig“, betonte Michael Scharf.

Erfreut zeigte sich Ralf Selb, Abteilungskommandant der Feuerwehr: „Die Räume sind flexibel, die Feuerwehr hat deutlich hinzugewonnen. 45 Aktive und sechs Jungfeuerwehrleute brauchen einfach Platz für ihre Ausrüstung. Ich hoffe, der Gemeinderat stimmt dem Plan zu.“ Nach Auffassung von Scharf werde sich auch eine Lösung für das „Räumle“ der Wellendinger Jugend finden. Er plädiert für einen Umzug ins bisherige Schlachthaus, das der Bürgermeister nicht mehr für notwendig hält. Einer von Ferdinand Schanz ins Spiel gebrachten Sanierung des Schulhauses und einer Umwidmung als Ortsmuseum erteilte Scharf aus Kostengründen eine Absage. Die Idee von Ingo Bauer, später beim Bürgerhaus eine Bushaltestelle in der Konstantin-Fehrenbach-Straße einzurichten, findet Scharf gut.