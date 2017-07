Bonndorf Ein Gedankenaustausch in kleiner Runde war das Tanzleitertreffen des Bundes Heimat und Volksleben

Beim Tanzleitertreffen des Bundes Heimat und Volksleben beim Heimat- und Trachtenverein Bonndorf ging es um einen Gedankenaustausch. Beispielsweise wurde das Tragen von Tracht an Fasnet diskutiert.

Anlässlich seines 50-jährigen Bestehens war der Heimat- und Trachtenverein Bonndorf nun schon zum zweiten Mal Ausrichter des Treffens für Tanzleiter und Musikanten. Bürgermeisterstellvertreterin Mechthild Frei-Albert begrüßte beim Sektempfang im Schloss die Geschäftsführerin des Bundes Heimat- und Volksleben, Ursula Hülse, den Vorsitzenden Gerhard Neugebauer, Kreisobfrau Beate Hepp, den Tanzreferenten Werner Müller, den Musikreferenten Thomas Volk sowie den Vorsitzenden der Trachtenjugend im Bund Heimat- und Volksleben, Werner Winterhalter. Dies schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Es folgte eine Diskussion um das Tragen der Trachten an Fasnet. Nach einem Rundgang in den Narrenstuben, geführt von Günter Hany, traf man sich zum Mittagessen im Gasthaus "Kranz". Danach ging es mit einem Oldtimerbus nach Holzschlag, wo Sebastian Herb die Teilnehmer durch den Bienenpfad führte. Mit dem Bus ging es zurück nach Bonndorf, wo in der Festscheune von Harald Hien bereits die Kaffeetafel gedeckt war. Bei Kaffee und Kuchen und beim anschließenden Grillen wurden Gedanken ausgetauscht und nach Ursachen geforscht, warum das Treffen mit lediglich 16 Teilnehmern eher schlecht besucht war. Der nächste Programmpunkt zum Jubiläum folgt am 29. und 30. Juli im Rahmen des Bonndorfer Schlossfestes mit Tanzdarbietungen und einem Trachtenumzug.