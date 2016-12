vor 14 Stunden Gudrun Deinzer Bonndorf Ehrenamt im Altersheim: Helfen aus Leidenschaft

Ehrenamtliche Mitarbeiter in der Senioreneinrichtung St. Laurentius in Bonndorf gehen in ihrer Arbeit auf. Für die Senioren da zu sein, gibt ihnen auch etwas zurück. Zwei Helferinnen berichten von ihrer Tätigkeit und erklären, warum sie sich engagieren.

