Bonndorf Dunkermotoren: Nachwuchskräfte mit guten Abschlüssen

Nach erfolgreichem Ausbildungs- und Studienabschluss erhalten fünf Mitarbeiter bei der Firma Ametek Dunkermotoren Zeugnisse und Geschenke.

Bonndorf (ts) Bei der Firma Ametek Dunkermotoren in Bonndorf erhielten fünf junge Mitarbeiter ihre Zeugnisse. Sie hatten erfolgreich eine Ausbildung oder ein Studium abgeschlossen. Während einer kleinen Feierstunde mit Ausbildungsleiter Andreas Koliska, den Abteilungsleitern und Vorgesetzten sowie Betriebsratsvorsitzendem Lothar Isele, war bei Personalleiterin Renate Heizmann die Freude über die guten Abschlüsse groß.

Sie beglückwünschte die Nachwuchskräfte zu ihren hervorragenden Leistungen und gab ihnen auf ihren weiteren Berufsweg mit, dass die Firma Dunker fordere aber auch gerne fördere. Wer eine Weiterbildung wünsche, kann sich bei Nina Zoller melden.

Die Personalleiterin überreichte Zeugnisse und die von den Absolventen selbst ausgewählten Präsente. Betriebsratsvorsitzender Isele gratulierten zu den ausgezeichneten Abschlüssen und bat die jungen Mitarbeiter, eine gewünschte Weiterqualifikation rechtzeitig anzukündigen. In dieser Zeit ruhe das Arbeitsverhältnis und nach dem Abschluss würden sie zu den gleichen Bedingungen weiterbeschäftigt.

Jasko Büttner machte eine Ausbildung zum Industriemechaniker und schloss mit einem sehr guten Gesamtergebnis ab. Dafür wurde er zusätzlich mit einer Sonderprämie in Höhe von 100 Euro ausgezeichnet. Seit Februar ist er Mitarbeiter in der Abteilung Industrial Engineering/Instandhaltung. Nico Leiber erlernte den Beruf des Elektronikers für Geräte und Systeme und wird seit Februar in der Abteilung Technics/Application Service eingesetzt.

Lars Morath absolvierte ein Trainee Studium für Maschinenbau, Konstruktion und Entwicklung. Er erlernte zuerst den Beruf des Industriemechanikers, legte danach die Fachhochschulreife ab und begann ein Studium. Seit April verstärkt er die Abteilung Industrial Engineering. Vanessa Fuhrer und Sergej Serstjuk hatten sich für ein Trainee Studium in Wirtschaftsinformatik entschieden. Vanessa Fuhrer erhielt zusätzlich für den Notendurchschnitt 1,3 eine Sonderprämie von 100 Euro. Beide arbeiten seit März in der Abteilung Informationstechnology (IT).