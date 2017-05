Boll Drohne fliegt Seile für Stromtrassen über die Wutachschlucht

Drohne bringt Seile von der Bonndorfer auf die Löffinger Seite. Vorarbeiten für das Einziehen der 100.000 Volt Leiterseile gehen weiter. Nach dem Erdrutsch im März dauern die Arbeiten an den Strommasten noch bis Ende Mai.

Ein nicht alltägliches Schauspiel gab es am Donnerstagvormittag bei der Baustelle für die Strommasten an der Erdrutschkante bei Boll: Mit einer Drohne wurden sogenannte Vorseile über die Schlucht auf die "Löffinger Seite" geflogen. Kletterspezialisten der Firma NEO-nisk aus Weingarten nahmen sie auf dem Masten ab und verankerten diese.

Später wurden daran dickere Hanfseile über die Schlucht gezogen, mit Hilfe derer in der kommenden Woche die etwa 900 Kilogramm schweren Leiterseile rund 650 Meter über die Wutachschlucht auf die Löffinger Seite gezogen werden. Der Mast auf der Seite gegenüber von Boll wird nach Informationen von Aldrian Zilly (Netze BW) erst in der kommenden Woche mit einem Spezialkran auf das neue Fundament gesetzt. "Zur Sicherheit haben wir auch den Mast weiter nach hinten versetzt, weil wir der Schlucht nicht trauen. Das soll ja die nächsten 80 bis 100 Jahre halten."

Mit viel Feingefühl steuerte Axel Weckschmied aus Dresden seinen HexakompterHexakopter mit dem dünnen Vorseil über die Wutachschlucht. Von der selbst gebauten, 7,5 Kilogramm leichten und batteriebetrieben DroheDrohne war dabei nur ein leises Summen zu hören. Zwei Arbeitstage und Material für etwa 2000 bis 2500 Euro benötigt Weckerschmied nach eigener Aussage für den Bau einer solchen Drohne. "Ich will schließlich wissen, was da in der Luft ist", sagt er über die Motivation, die Drohen selbst zu bauen, kostengünstig sei es zudem, sagt der selbstständige Alleinunternehmer. Mit seiner Firma Hexapilots übernimmt nicht zur Aufträge für den Leitungsbau, auch für die "Zünsler-Bekämpfung" wird er gebucht.

Nach zwei Probe- und einem Flug mit Vorseil meinte er entspannt: "Der erste Flug ist immer der Schwierigste, danach ist alles nur noch Routine." Acht Mal flog die Drohne bei trockenem Wetter und kaum Wind mit Seilen über die Schlucht. "Kommunikation mit den Leuten, die die Seile abnehmen ist das Wichtigste", merkte er noch an.

"Normalerweise machen wir solche Dinge mit einem Helikopter, eine Drohne fliegen zu lassen ist neu für uns. Aber vor zehn oder gar fürnf Jahren gab es sowas noch nicht", erklärt Ulrich Stark, Pressesprecher von Netze BW. Etwas mehr Probleme als vorhergesehen bereitete den Leitungsbauern der Bau der Fundamente auf Boller Seite. Anstatt Schächten, musste eine etwa 3,80 Meter tiefe Baugrube ausgehoben werden, in die die Fundamente gegossen wurden. Am Mittwoch wurden die beiden Masten mit einem Spezialkran aufgesetzt. Die Arbeiten hatten Ende März begonnen, ein massiver Erdrutsch an der Hangkante hatte die Planungen über den Haufen geworfen. Acht Meter stand der Strommast noch von der Hangkante entfernt, drohte abzurutschen und musste deshalb mit großen Aufwand von Spezialisten umgelegt werden.

Wie Adrian Zilly gegenüber dieser Zeitung erklärte, ist die Spezialfirma Edison im Zeitplan. Nach derzeitigen Stand soll Ende Mai, Anfang Juni der Strom auf dieser Trasse wieder fließen.