Bonndorf Drei Tage Fest im Bonndorfer Wadstadion

Offizielle Einweihung der modernisierten Anlage am Wochenende. Der TuS Bonndorf präsentiert ein buntes Programm und viel Sport.

Bonndorf – Die modernisierte Sportanlage im Waldstadion wird zwar schon seit knapp einem Jahr von Schule und TuS Bonndorf genutzt, den kirchlichen Segen bekommt der „Sportplatz“ aber erst am morgigen Samstag. Das große Fest des Sports beginnt allerdings schon heute, wenn sich Firmen bei einem Fußballturnier messen.

Den originellen Glanzpunkt des ersten Tages gibt es ab 18.30 Uhr, wenn der Leichtathlet und „Dauerläufer“ Axel Kostenbader die Herausforderung gegen vier Aktive des TuS Bonndorf annimmt. Der momentan schnellste Athlet des Lauftreffs läuft heute auf der neuen 400 Meter-Bahn 80 Runden (32 Kilometer), die vier Fußballer (Torwart, Verteidiger, Mittelfeldspieler und Stürmer) laufen jeweils 20 Runden (je acht Kilometer) am Stück. Kostenbader läuft den Marathon deutlich unter drei Stunden, natürlich will er diese Herausforderung annehmen und den Wettkampf gewinnen.

Mit der offiziellen Einweihung beginnt am Samstag um 13 Uhr der zweite Tag. Im Rahmenprogramm gibt es Vorführungen der TuS-Turnerinnen und der Showtanzgruppe. Fußball und Volleyball ergänzen das Programm. Ein Glanzlicht soll die Begegnung der A-Junioren des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg gegen den Oberligisten SSV Reutlingen werden. Anstoß ist um 14 Uhr. Die Fußballer des TuS Bonndorf geben um 16.30 Uhr ihre sportliche Visitenkarte vor heimischem Publikum gegen den SV 08 Laufenburg aus dem Bezirk Hochrhein ab.

Eine ganz andere Sportart gibt’s ein paar Meter weiter ab 15 Uhr zu sehen. Mitten im Schwarzwald wird Beachvolleyball gespielt – also nicht am Strand, sondern am Waldrand. Dabei geht es mehr um die Freude am Spiel, als um den Turniersieg.

Tag drei gehört dann ganz den Leichtathleten, die endlich bei einem Wettkampf die moderne Anlage testen dürfen. Vormittags sind die Kinder mit ihren spielerischen Mannschaftswettkämpfen dran, ab 13 Uhr steigen die Mehrkampfmeisterschaften des Leichtathletik-Kreises Neustadt.

Stolz konnte der TuS Vorsitzende Norbert Plum in der Hauptversammlung vor wenigen Wochen verkünden, dass der Verein trotz des finanziellen Kraftaktes für die Modernisierung des Stadions, „schuldenfrei“ ist. Zu verdanken ist dies zu einem wesentlichen Teil dem großen Engagement des Vorsitzenden des Fördervereins, Rolf Maier, der schon lange auch Ehrenvorsitzender des Vereins ist. Der agile 70er hat die ganz große Werbetrommel gerührt und rund 160 000 Euro an Spenden gesammelt. „Das war gigantisch“, sagt der TuS-Vorsitzende Norbert Plum.

Bis es soweit war, mussten aber viele Hürden genommen werden. Monatelang war die Modernisierung des Hartplatzes und der Leichtathletikanlage im Waldstadion ein emotional und kontrovers diskutiertes Thema in der Stadt. Im November 2014 hat sich der Gemeinderat im überfüllten Sitzungssaal aber einstimmig für die Pläne des TuS Bonndorf ausgesprochen. „Damit können wir unseren Kindern und Jugendlichen eine moderne und attraktive Trainings- und Wettkampfanlage anbieten. Das Stadion ist dann allen Anforderungen für die Zukunft gewachsen“, freute sich der TuS-Vorsitzende Norbert Plum damals.

Beim eigentlichen Bau gab es dann wetterbedingt unvorhersehbare Verzögerungen, doch im Herbst 2016 rollte der Ball erstmals auf dem satten Grün des Kunstrasens. „Andere Mannschaften, die hierher kommen, sind hellauf begeistert“, freut sich Plum in einem Interview mit dieser Zeitung. Er sieht aber auch, dass nicht alle mit dem schmucken Sportgelände pfleglich umgehen: Er sieht Kaugummis und Zigarettenkippen auf Kunstrasen und Laufbahn. „Aber natürlich ist die Anlage eine tolle Geschichte und ich habe auch ständig Anfragen, ob Spiele hier stattfinden können“, freut sich der TuS-Chef.

Programm