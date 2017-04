Bonndorf Dillendorfer Schnecken sind nicht nur an Fasnacht aktiv

Die Dillendorfer Schnecken blicken auf viele Aktivitäten zurück. Wegen der hohen Kosten wird es künftig an Fastnacht keine Schneckenparty geben.

Dillendorf – Zur Hauptversammlung der Dillendorfer Schnecken hieß Klaus Bernhart, Vorsitzender und Narrenvater, seine Mitglieder im Clubheim des SV Dillendorf willkommen. Der Mitgliederstand war zwar mit 58 stabil geblieben, doch die Zahl der Versammlungsteilnehmer hielt sich in bescheidenen Grenzen.

Dem Schriftführerbericht von Michael Morath war zu entnehmen, was den Verein umgetrieben hatte. Die Schnecken beteiligten sich am Zunftabend der Gündelwanger und am Narrentreffen in Birkendorf, beim Lumpenball der Landfrauen, arbeiteten am Adventsmarkt mit, ebenso am Martinsumzug und kümmerten sich um die Sauberhaltung und die Ordnung des Grillplatzes am Böhler.

Die Fastnacht gestalteten die aktiven Schneckenmitglieder mit den übrigen Vereinen, vor allem dem Musikverein. Besonders intensiv waren die Auftritte am Schmutzigen Donnerstag (Wecken, Kindergarten Wellendingen, Nudelsuppeessen, Narrenbaumstellen, Hemdglunkerumzug, Tanz und Show im Gemeindesaal). Es folgten der Freitag mit der Seniorenfasnet und der Samstag mit der Schneckenparty. Am Sonntag waren die Schnecken erstmals mit 38 Akteuren am Familienumzug in Bonndorf vertreten und hellauf begeistert. Am Fasnetmontag beteiligten sich aus Dillendorf sechs Wagen- und Fußgruppen am großen Umzug der Pflumeschlucker. Und am Dienstag fand der Umzug im Ort mit Kehrausball im Gemeindesaal statt. Dem Zahlenwerk von Kassierer Klaus-Peter Morath war ein sanftes Plus zu entnehmen, sodass Severine Tritschler für die Kassenprüferinnen auch, ob der tadellosen Aufzeichnung Entlastung empfahl.

Zuvor hatte der Finanzchef auf ein Missverhältnis zwischen Kosten und Einnahmen an der „Schneckenparty“ hingewiesen. Künftig, war zu hören, wird der Verein diese Veranstaltung nicht mehr anbieten. Veronika Rendler listete auf, welche Kleider sich derzeit in ihrer Obhut als Materialwartin befinden. Neue Häser oder Masken seien bis spätestens Oktober 2017 zu bestellen. Sie stellte außerdem neu angeschaffte, türkisfarbene T-Shirts vor. Mit einem Eigenanteil von 13 Euro (50 Prozent) können diese nun von den Mitgliedern erworben werden.

Klaus Bernhart berichtete vom Ergebnis eines Gesprächs mit Bürgermeister Michael Scharf. Verschiedene Zusagen zur Erneuerung des Grills, von Tischen und Bänken am Böhler, einem Zuschuss zu einem Schacht für den neuen Narrenbaumstandort im ehemaligen Schulhof und einer 50-prozentigen Bezuschussung eines leistungsfähigen Notstromaggregats für den Grillplatz Böhler habe er dabei erhalten.

Gemeinderat Manfred Amann mahnte jedoch zur Zurückhaltung bei der Anschaffung eines Aggregats zur Stromversorgung am Grillplatzgelände. Die Anschaffungskosten seien, ebenso wie der Betrieb und weitere Folgekosten, enorm. Außerdem werde der Gemeinderat in einer entsprechenden Größenordnung ein Wort mitzureden haben, schließlich verfüge die Dorfgemeinschaft bereits über ein Gerät.

Unzufrieden mit der Umzugsorganisation in Bonndorf („Das, was wir Dillendorfer vor dem Umzug in Bonndorf erlebten, war Chaos pur!“), zeigte sich der Narrenvater und bat künftig für jede Gruppe und Zunft Nummern entlang der Straße anzubringen. Vorrang sollten dabei den Ortsteilen gegenüber fremden Zünften eingeräumt werden. Michaela Gantert mahnte an, ohne Genehmigung der betroffenen Personen künftig keine Bilder mehr von Veranstaltungen der Zunft auf Facebook einzustellen.