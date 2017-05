Bonndorf Die katholische Frauengemeinschaft feiert Frühlingsfest im St. Laurentius

Beim Frühlingsfest der katholischen Frauengemeinschaft im Pflegeheim St. Laurentius erfreuen Kinder die Senioren mit ihren Liedern.

Die katholische Frauengemeinschaft Bonndorf feierte mit den Bewohnern des Altenheims St. Laurentius und des Hauses Ruth das traditionelle Frühlingsfest. Mit der jährlichen Veranstaltung bereiten die Frauen seit mehr als 30 Jahren den Heimbewohnern eine große Freude. Mehr als 50 Senioren nahmen teil, der Saal im Dachgeschoss war vollständig besetzt. Für alle gab es Kaffee oder Tee und es konnte unter zehn verschiednen Kuchen ausgewählt werden, die von den Frauen gebacken und mitgebracht worden waren. Dazu gehörten Kirsch-, Käse-, Eierlikör-, und Früchtekuchen, Käsesahne sowie zur Jahreszeit passend Erdbeerroulade.

Das Kuchenbacken und Bewirten der Senioren übernehmen seit vielen Jahren die Vorsitzende Rita Schüle, Magdalena Durst, Margret Harder, Margret Bauer und Klara Heilbock. Außerdem gehört ein Unterhaltungsprogramm zum Nachmittag. Die Frauen wollen den Heimbewohnern mit dem kleinen Fest eine Abwechslung vom Alltag bieten. Den fünf Mitgliedern bereitet die Ausrichtung des Festes jedes Jahr große Freude und sie gehen selbst beschenkt nach Hause, denn sie sehen und spüren die Dankbarkeit der Senioren.

Bei der Bewirtung wurden die Frauen von einigen Mitarbeitern des Seniorenheims während ihrer Freizeit sowie Samuel Fuhrer, der zurzeit ein Sozialpraktikum ableistet, unterstützt. Sie waren bemüht, dass alle mit Kaffee, Kuchen und Getränken versorgt wurden. Im Rahmen der Firmvorbereitung halfen zudem die vier Mädchen Sarah Krüger, Vanessa Rogg, Jasmin Albert und Angel Maier mit. Sie hatten lustigen, bunten Tischschmuck wie Blumen, Herzen und Blüten gebastelt und halfen mit, wo immer sie gebraucht wurden.

Ein Höhepunkt des Nachmittags war der Besuch von 22 Kindern des Kindergartens Martinstraße im Alter von drei bis sechs Jahren mit ihren Erzieherinnen Ulrike Stritt, Ann-Katrin Spengler und Belinda Jäger. Lauthals und herzerfrischend sangen sie Frühlingslieder wie "Biene, Käfer, Schmetterling", "Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder" sowie das Lied zum Muttertag "Weil ich dich gerne mag". Sie wurden anschließend mit Fanta und Süßigkeiten belohnt. Die Vorsitzende Rita Schüle trug Frühlingsgedichte, wie "Wonne im Mai" und "Frühlingsglaube", vor. Gemeinsam wurden weitere Lieder gesungen und die Vorsitzende lockerte den unterhaltsamen Nachmittag mit lustigen Anekdoten auf.

Das Jahresprogramm

Zum weiteren Jahresprogramm der katholischen Frauengemeinschaft Bonndorf gehören Marienandachten in Ebnet und der Tannenmühle, die Bewirtung beim Laubentreff, ein Vortrag der Kriminalpolizei über Haustürgeschäfte und den Enkeltrick, das Pfarrfest, eine Fahrt zur Gartenschau nach Bad Herrenalb, eine Schifffahrt auf dem Rhein sowie das Stadelfest am Lindenbuck. Nach der Sommerpause beginnen die Bastelrunden am 13. September. Im September werden Apfelkörble gebastelt und Erntedank im Altenheim gefeiert. Im Oktober ist ein Ausflug nach Kappel und im November die Wallfahrt zum Heiligen Judas Thaddäus nach St. Märgen vorgesehen. Das Jahr klingt im Dezember mit der Nikolausfeier im Altenheim und der Adventsfeier im Paulinerheim aus.