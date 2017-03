Bonndorf Die gute Kassenlage beim Förderverein der Trachtenkapelle Gündelwangen erfreut die Mitglieder

Kai Hofmeier löst Armin Köpfer als stellvertretender Vorsitzender beim Förderverein der Trachtenkapelle Gündelwangen ab.

Kai Hofmeier ist neuer stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins der Trachtenkapelle Gündelwangen. Er löste Armin Köpfer ab, der diesen Posten bei der Trachtenkapelle selbst übernahm. Die Wahl leitete Stadtrat Jürgen Faller. Schriftführerin Andrea Bernhart ließ das vergangene Jahr Revue passieren.

Zu den Terminen gehörten die Jugendwerbung mit Schnuppernachmittag, Auftritte bei der Verleihung der Urkunde zur Qualitätssicherung und die musikalische Umrahmung der Tauffeier für die Kinder von Sandra Heurung in der evangelischen Kirche in Bonndorf, die Mithilfe beim Herbstfest mit Dorfplatzeinweihung, der Martinsumzug sowie der Weihnachtsmarkt in Holzschlag. Die Schriftführerin berichtete, dass Annika Stoll und Luisa Bernhart die Trachtenkapelle bei den Auftritten an Fasnacht und bei der Probenarbeit unterstützen.

Über eine gute Kassenlage berichtete Mario Krajniak. Vom Förderverein konnten 5200 Euro als Zuwendung an die Trachtenkapelle überwiesen werden. Die Kassenprüfer Norbert Weiler und Erika Schübel-Merz hatten keine Beanstandungen. Dem Förderverein gehören 43 Mitglieder an. Mario Isele, Vorsitzender der Trachtenkapelle, dankte dem Förderverein mit seinem Vorstandsteam. Er war beeindruckt, welche Zahlen bewegt werden und wie hoch die jeweiligen Zuwendungen für die Trachtenkapelle ausfallen.

Als nächste Termine nannte der Vorsitzende des Fördervereins, Tobias Isele, die musikalische Umrahmung des Tännchenwechsels des auf dem Dorfplatz stehenden Baums am 1. Mai sowie das Kirchenfest in Gündelwangen. Außerdem ist für die Jugend des Vereins ein Ausflug geplant.