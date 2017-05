Bonndorf Die einzige Apotheke in Bonndorf wechselt den Besitzer

Gerd Isenberg gibt nach einer Krankheit die Apotheke in Bonndorf ab. Christopher Schlieper übernimmt zum 1. Juni den Betrieb.

Gerd Isenberg ist ab Donnerstag Privatmann. Seine Schwarzwaldapotheke, geführt in dritter Generation, hat er verpachtet an Nachfolger Christopher Schlieper. "Ein Glücksengel hat mich in die Galle gezwickt", sagt Gerd Isenberg. Denn es waren diffuse Schmerzen in der Gallengegend, die ihn vor Jahresfrist zum Arzt getrieben hatten. Dass die untersuchende Ärztin ihre Ultraschall-Untersuchung ausgesprochen gründlich vorgenommen hat, war der nächste Glücksfall.

Sie entdeckte einen Nierentumor auf der Gegenseite des Schmerzes. Dieser war einen sprichwörtlichen Millimeter vom Ausbruch und somit von einer unkontrollierbaren Streuung entfernt. "Am Tag der Diagnose bin ich zurückgekommen und wollte alles für die Familie regeln. Inzwischen glaube ich nicht mehr an Zufälle. Es lag eine Notiz mit der Bitte um Rückruf von Herrn Schlieper vor", erzählt Gerd Isenberg.

Für ihn sei das ein "Wink des Schicksals" gewesen und die Gespräche für eine Firmenübernahme hätten ihn zunehmend hoffnungsfroh gestimmt. Noch rechtzeitig scheint der Tumor operativ erfasst worden zu sein. "Ich gehöre heute der Gruppe mit dem niedrigsten Risiko für einen Wiederausbruch an", freut sich Isenberg. Allerdings hat er sich weiter darum bemüht, abzuwickeln, um Zeit und Rücken frei zu haben für seine Familie und sich.

Kurz vor seiner Geschäftsübergabe seien seine Gefühle ambivalent. "Ich bin einerseits froh, den ständigen Druck nicht mehr zu spüren. Andererseits ist es schon ein extremes Loslassen", so Isenberg. Dabei sei es weniger die Familientradition, vor Ort den Apotheker zu stellen, deren Ende ihn schmerzt: "Mein Großvater hat das 1902 übernommen, aber vielleicht sind drei Generationen auch genug." Isenberg hat bei der Übergabe vor allem an Bonndorf und seine Mitarbeiter gedacht. "Die Apotheke in gute Hände abzugeben, war mir extrem wichtig. Jeder Mitarbeiter hat seine Geschichte und einen Säckel als Chef hätte ich ihnen nie zumuten wollen."

Isenbergs Rückblick erstreckt sich auch auf andere Ämter, die er in Bonndorf übernommen hatte, beispielsweise den Vorsitz des Handels- und Gewerbevereins. In jüngster Zeit erinnerte er sich einer Diskussion, die Anfang der 1990er Jahre in der Stadt geführt worden war, über Standorte der Großanbieter auf der Grünen Wiese. "Als es nun die Diskussion über den Schmidt's Markt gab, war es Balsam für mich, dass Bürgermeister Michael Scharf genau an diese Diskussionen und Entscheidungen erinnert hat", so Isenberg. Denn die Inhaber kleinerer Geschäfte müssten in Orten wie Bonndorf ihre Tätigkeit mit viel Idealismus ausfüllen.

Dass nun mit Christopher Schlieper ein Nachfolger für seine Apotheke gefunden wurde, dem diese ländlichen Strukturen am Herzen liegen, lässt ihn beruhigter gehen. Schon vor der Übergabe wurde die Front der Verkaufsstätte erneurt. Daheim will sich Gerd Isenberg nach der Abwicklung behutsam vortasten und ab und zu auch das Feld räumen: "Ich freue mich nun auf meine Hobbies. Seit ich zwölf Jahre alt wurde, bin ich leidenschaftlicher Reiter.

Zu den Personen

Gerd Isenberg , 55, ist in Bonndorf zur Schule gegangen, hat in Neustadt Abitur gemacht, in Villingen und der Apotheke seines Vaters gearbeitet, bevor er sie 1991 als Pächter übernahm und 2008 kaufte. Zwei Legislaturperioden saß er im Gemeinderat, war lange Jahre Vorsitzender des Handels- und Gewerbevereins und ist nach wie vor im Aufsichtsrat der Volksbank.

, 55, ist in Bonndorf zur Schule gegangen, hat in Neustadt Abitur gemacht, in Villingen und der Apotheke seines Vaters gearbeitet, bevor er sie 1991 als Pächter übernahm und 2008 kaufte. Zwei Legislaturperioden saß er im Gemeinderat, war lange Jahre Vorsitzender des Handels- und Gewerbevereins und ist nach wie vor im Aufsichtsrat der Volksbank. Christopher Schlieper, 31, ist in Freiburg geboren und in Hinterzarten aufgewachsen. Nach dem Pharmaziestudium hat er 2011 in Budapest promoviert und hinterher in Schweizer Apotheken Führungspositionen eingenommen, unter anderem eine Züricher Apotheke als Geschäftsführer aufgebaut und geleitet. Gemeinsam mit seiner norwegischen Lebenspartnerin, einer Tierärztin, hat er künftig zwei Wohnorte: Freiburg und Bonndorf.

"Fühle mich der Versorgung verpflichtet"

Christopher Schlieper übernimmt am 1. Juni die Schwarzwaldapotheke in der Martinstraße von Gerd Isenberg, der diese einzige Bonndorfer Apotheke bisher in dritter Generation führte.

Herr Schlieper, was hat Sie gereizt an dem Standort Bonndorf?

Der Standort Bonndorf liegt im Schwarzwald, wo ich auch herkomme, damit ist es ein Stück Heimat. Es liegt nah an der Schweiz, in der ich vorher gearbeitet habe. Bonndorf hat auch eine Größe, die es interessant macht, sich hier etwas aufzubauen. Die Möglichkeit, die Herr Isenberg mir gegeben hat, mit der Übernahme dieser Apotheke, spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Denn es gibt im Schwarzwald nur eine begrenzte Anzahl an Apotheken, die übernehmbar und auch reizvoll für einen jungen Apotheker sind.

Inwiefern ist genau diese Apotheke für Sie interessant gewesen?

Wir sind ja in einem sich wandelnden Gesundheitsmarkt. Die Apotheke in Bonndorf hat über diese lange Generationenfolge ideale Voraussetzungen, diese Zeit zu meistern. Und es ist Herrn Isenberg zu verdanken, dass er sie praktisch bis heute immer dem Markt angepasst hat. Die ländliche Versorgung kann sie gewährleisten, obwohl eigentlich die Apothekenzahl eher sinkt. Ich persönlich fühle mich übrigens der Versorgung auf dem Land auch eher verpflichtet, denn sie tut mehr Not als in der Stadt.

Welche Rolle spielt für Apotheken inzwischen der Versandhandel?

Der ist natürlich präsent. Wobei hier ganz klar auf die Apotheke vor Ort gesetzt wird. Denn für gesundheitsrelevante Themen suchen die Menschen doch noch mehr die direkten Ansprechpartner. Den Service kann ein Versandhandel einfach nicht bieten. Ich bin hier zu alledem auch noch schneller lieferfähig als ein Versandhandel.

Sie übernehmen hier zehn Mitarbeiter. Freuen Sie sich auf die Führungsaufgabe?

In den vergangenen drei Jahren in der Schweiz hatte ich diese Funktion auch schon. Also die Möglichkeit der Personalführung wurde mir bereits gegeben. Die hiesigen Mitarbeiter dienen konstant für die Bonndorfer vor Ort als Ansprechpartner und sind somit ein Teil der Apotheke. Man übernimmt viel Verantwortung. Aber wir haben ein fantastisches Team und es ist meine Verpflichtung, die entsprechenden Rahmenbedingungen zu bieten, damit in einem angenehmen Arbeitsklima weiterhin für die Menschen, den Standort und die Apotheke gute Arbeit geleistet werden kann.

Wird es Veränderungen geben?

Ich muss mir natürlich erst einen Überblick verschaffen. Es wird sicherlich Veränderungen geben. Dabei wird die Rolle der Mitarbeiter relativ groß sein. Sie werden viele Dinge mitentscheiden, weil sie ein Teil der Apotheke sind.