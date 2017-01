Bonndorf-Brunnadern Die Vorbereitungen für das zehnjährige Bestehen des Opel Clubs Brunnadern laufen auf Hochtouren

Der Opel Club Brunnadern feiert sein zehnjähriges Bestehen. Dafür ist ein dreitägiges Zeltfest im Juni mit viel Aufwand geplant.

Ein kleiner Verein plant ein großes Fest. Sein zehnjähriges Bestehen feiert der Opel Club Brunnadern mit einem großen Aufwand: Festzelt, fetzige Musik und ein Gottesdienst. Die Vorbereitungen laufen schon seit geraumer Zeit, erklärt der Vorsitzende Manuel Maier, der das Amt bereits seit der Gründung innehat.

Bei der Hauptversammlung des Opel Clubs Brunnadern wurden die bisherigen Planungsvorbereitungen nun allen Mitgliedern vorgestellt und diese standen auch voll hinter dem Programm, das der Vorstand vorbereitet hatte. Feinheiten sind noch zu klären, doch der Ablauf steht, sodass das Zelt in Bonndorf zum letzten Juniwochenende aufgestellt werden kann.

Am Freitag ist ein Handwerkerhock mit der Gruppe MOST (Musik ohne Strom), den Sidling Sisters und einem DJ vorgesehen. Am Samstag wird der bekannte DJ Matze vom Radiosender Baden FM aus Freiburg für die Besucher auflegen. Für Sonntag ist ein Gottesdienst vorgesehen, danach folgt ein Programm, das auch Kinder ansprechen soll und es wird die kleine Besetzung der Stadtmusik sowie die Band Old Rabbits aufspielen. Das alles bedarf einer intensiven und präzisen Vorbereitung und die Klubmitglieder benötigen die Mithilfe von Freunden, Bekannten und Verwandten.

Die Hauptversammlung ging zügig vonstatten, der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Kassierer Stephan Schwenninger berichtete von einem ausgeglichenen Kassenstand, Schriftführer Lukas Maier fasste die Tätigkeiten des vergangenen Jahres zusammen. Viele Opelfreunde besuchten demnach die Messe Tuning-World in Friedrichshafen, einige gingen mit auf den Canstatter Wasen. Es gab wieder einen Ausflug und mit der Weihnachtsfeier klang das vergangene Jahr aus.

Der Vorsitzende Manuel Maier konnte in dieser Versammlung zwei neue Mitglieder aufnehmen. Mit Lars und Sven Kern verstärkt sich der Klub in kompetenter Weise und hat nun 16 aktive (und nur männliche) Mitglieder.

Der Verein

Der Opel Club Brunnadern wurde auf Initiative von Tobias Schwenninger, Tobias Podeswa und Manuel Maier im Jahr 2007 – vor zehn Jahren – gegründet. Es gibt eine Satzung, worin die Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft definiert sind. Die 16 Mitglieder werden seit der Gründung von Manuel Maier geleitet. Der Klub ist im Internet beim sozialen Netzwerk Facebook vertreten.