Bonndorf Die Unterstützer der Bonndorfer Schulen formieren sich neu, sie gründen den Förderverein im Bildungszentrum Bonndorf

Aus zwei Fördervereinen für die Schulen in Bonndorf wird einer gemacht. Der neue Name lautet Förderverein im Bildungszentrum Bonndorf. Der Vorstand setzt sich aus ehemaligen Vorstandsvertretern beider Vereine zusammen.

Die Auflösung eines Vereins ist eher selten und der nahtlose Übergang in einen neuen kommt auch nicht so oft vor. Die Fördervereine für die Grund- und Werkrealschule sowie für die Realschule haben nun diesen Schritt vollzogen. In zwei bestens vorbereiteten Versammlungen ging alles reibungslos vonstatten. Nach langen Erkundigungen nach dem besten Weg, war die Lösung, dass der Förderverein für die Grund- und Werkrealschule aufgelöst wird und der Förderverein Realschule sich eine völlig überarbeitete Satzung gibt, wonach der neue Verein sich dann ausrichten kann.

Zuerst hielt der Förderverein für die Grund- und Werkrealschule eine außerordentliche Versammlung ab, in der es um die Auflösung ging. Dazu musste ein Paragraf geändert werden, in dem die weitere Verwendung des Vermögens hinreichend geregelt wird. Dies konnte ohne Probleme vonstattengehen und auch der Auflösung stimmten die anwesenden Mitglieder mit der erforderlichen Dreiviertelmehrheit zu. Der Verein der Freunde und Förderer der Realschule hielt zunächst eine Versammlung mit allen Regularien ab. Die Berichte des Vorstands wurden vorgetragen, die Kassenprüfer bestätigten eine einwandfreie Kassenführung, der Vorstand wurde entlastet.

Danach stand eine Neufassung der Satzung auf dem Programm. Die überarbeitete Fassung wurde vorgelesen und es gab keine Einwände. Auch hier stimmte die Mehrheit der Mitglieder für die Änderung und so wurde der Weg frei für Neuwahlen nach neuer Satzung.

Da beide Vereine schon vorher zusammengearbeitet haben, wurde im Vorfeld auch über die Besetzung der Ämter geredet. So hatte es Wahlleiter Tillmann Frank leicht, die Wahlen durchzuführen. Der neue „Förderverein im Bildungszentrum Bonndorf e.V.“ wird künftig von Jochen Schäuble geführt. Die stellvertretende Vorsitzende ist Christine Albert, beide waren zuletzt auch im aufgelösten Verein in verantwortungsvoller Position. Zur Kassiererin wurde Dagmar Geng wiedergewählt und Christa Koliska, bisher Vorsitzende des Realschulvereins übernahm den Posten der Schriftführerin, somit wurden die Vorstandspositionen gleichmäßig besetzt.

Auch in den Beirat wurden Personen gewählt, die vorher schon in dem einen oder anderen Verein waren. Es sind dies: Nils Boll, Michel Wöhr, Berthold Dietsche, Rainer Duttlinger, Alissa Zeien, Birgitta Stephan, Sammy Wafi und Ines Hugel. Letztere wird zusammen mit Norbert Kriegl auch die Kassenprüfung übernehmen. Alle wurden einstimmig gewählt.

Der neue Verein wird voraussichtlich knapp 100 Mitglieder haben, es sollen möglichst viele in den neuen Verein übertreten. Dankesworte an die bisherigen Verantwortlichen gab es von Bürgermeisterstellvertreter Tilman Frank und der Rektorin Stephan.