Bonndorf Die Sozialstationen Hochrhein, Region Oberes Wutachtal, sucht Strategien, um den Pflegeberuf zu stärken

Bei der regionalen Versammlung der Sozialstationen Hochrhein suchen die Teilnehmer nach Lösungen für aktuelle Probleme in der Pflege.

Im Mittelpunkt der regionalen Vereinsversammlung der Kirchlichen Sozialstationen Hochrhein, Region Oberes Wutachtal, standen Berichte der Dorfhelferinnen, außerdem die Innovision, der kirchliche Auftrag, die Ressourcenorientierung, die Attraktivität der Arbeitsplätze, Caritas Young Care sowie die Empfehlung des Mitgliedbeitrags. Vorstandsmitglied Max Nägele begrüßte im Namen des erkrankten Vorsitzenden Pfarrer Eckart Kopp die Vertreter von Kommunen und Kirchengemeinden sowie Mitarbeiter. Die stimmberechtigten Mitglieder der Seelsorgeeinheiten Bonndorf-Wutach, Eggingen-Stühlingen, Klettgau-Wutöschingen und Oberes Schlüchttal waren mit dem Betrag von 5,28 Euro pro Katholik einverstanden.

Einsatzleiterin Gertrud Steßl gab einen Überblick über die Arbeit der fünf Dorfhelferinnen. 2016 wurden sie bei 48 Familien mit 95 Kindern und 7016 Einsatzstunden eingesetzt. Davon entfielen 1393 Stunden auf die Landwirtschaft. Sie berichtete über Probleme bei der Kostenübernahme durch die Krankenkassen. Sie lud dazu ein, das 60-jährigen Bestehens der Station Bonndorf am Caritassonntag, 24. September, beim Festgottesdienst und einem Empfang mitzufeiern.

Pflegedienstleiter Andreas Wiederkehr, Geschäftsbereichsleiter Martin Jensen und Geschäftsführer Rolf Steinegger von der Caritas-Station Hochrhein gaben über die Pflege in Zahlen, Innovision, den kirchlichen Auftrag und die Ressourcenorientierung Auskunft. Im Einsatz waren demnach 15 Dienstwagen. Es wurden bei 90 013 Hausbesuchen 657 Patienten versorgt und 362 530 Kilometer gefahren. Bei der Innovision sind die vier Ziele Orientierung an vorhandenen Ressourcen, angebotsfähig bleiben, attraktive Arbeitsplätze schaffen sowie der kirchlichen Auftrag, entwickelt worden. Dazu gehören die Fragen: Was können pflegebedürftige Menschen und Angehörige selbst unternehmen? Was können Dritte und was können die Sozialstationen übernehmen?

Als wichtig bezeichneten sie das Schaffen von Netzwerken und die Hilfe zur Selbsthilfe. Beim Pflegeberuf sollen die Ausbildung und Attraktivität verstärkt und als wertvolle und schöne Tätigkeit, die gute Zukunftsperspektiven bietet, vermittelt werden. Zur Ressourcenorientierung gehöre es beispielsweise, Kompetenzen zu erkennen und erhalten. Krankenschwester Sandra Mohr vom Team Wutöschingen berichtete über ihre Arbeit. Sie führt Gespräche, plant und organisiert die bedürfnisorientierte Pflege, um die Versorgung zu gewährleisten und ein Höchstmaß an Verlässlichkeit für die Patienten zu bieten. Geschäftsbereichleiter Jensen erläuterte die Bezugspflege und gab bekannt, dass das Ausbildungsteam bei den Hedu-Tagen in Bonndorf präsent sein wird, um junge Menschen anzusprechen und die über zehn Ausbildungsberufe vorzustellen.

Peter Schwander gab einen Sachstand über die Kinderkrankenpflege Young Care. 16 Mitarbeiterinnen betreuten 36 Kinder bei der Intensivpflege und Beratung. Die Not ist erkannt und ein Projekt geschaffen worden, das mit Unterstützung der GmbH möglich ist. Geschäftsführer Steinegger stellte das Jahresergebnis 2016 vor, bei dem ein Überschuss von 26 217 Euro erwirtschaftet wurde. Vorstandsmitglied Nägele ist froh, dass die kirchlichen und politischen Gemeinden zur Seite stehen und war stolz auf die tollen Mitarbeiter.