Bonndorf Die Sanierungen von Straßen bei Bonndorf erfordern eine Umleitung

Serie So lebt man in Bonndorf (Verkehr): Der Ort im südlichen Hochschwarzwald ist lediglich an eine Bundesstraße angeschlossen.

Die Stadt ist ein Unterzentrum. Das liegt nicht zuletzt daran, dass das nächstgelegene Mittelzentrum eine halbe bis eine Autofahr-Stunde entfernt liegt (Neustadt, Donaueschingen, Waldshut). Nicht nur die Entfernung ist dafür verantwortlich, sondern die Topografie, aber auch Grundsatzentscheidungen, die vor Jahrzehnten gefallen sind: Bonndorf ist straßentechnisch nur mit einer Bundesstraße, der B 315, angebunden. Es bedarf einer weiten Anfahrt auf Fernstraßen.

Die Fahrzeit nach Stuttgart etwa findet zur Hälfte auf Landes- und Bundesstraßen statt. Das Nadelöhr von Bonndorf in die Landeshauptstadt ist die Wutachschlucht. Der direkte Weg führt auf der L 170 an der Schattenmühle vorbei. Eine Alternativstrecke, jedoch eine längere, schlängelt sich an der Wutachmühle durch die Schlucht. Seit zwei Jahren regelt an einem Hangrutsch auf der L 170 zwischen Bonndorf und Schattenmühle eine Ampel den wechselseitigen Verkehr. Die Stelle soll nun saniert werden, mit einer Maßnahme, die man schon bombastisch nennen kann. Auf 150 Metern werden 76 Bohrpfähle mit einem Durchmesser von 1,20 Metern mindestens 15 Meter tief die Straße sichern. Gesamtkosten: 750 000 Euro. Um das Ausmaß der Sanierung der Öffentlichkeit vor Augen zu führen, hat Bürgermeister Michael Scharf die verantwortlichen Planer zum Pressegespräch eingeladen.

Welche Interessen müssen vereint werden? Es kommt nicht häufig vor, dass Bürgermeister Michael Scharf Ehrfurcht erkennen lässt. Im Zusammenhang mit den Straßensanierungsplanungen und den damit verbundenen Verkehrsplanungen hat er aber genau das Wort benutzt. In großer Runde sei man im Vorfeld zusammengesessen mit Fachleuten aus dem Hochschwarzwald, von der Baar und vom Hochrhein, viele Landkreise seien beteiligt und man sei anstehende Maßnahmen sehr produktiv angegangen. „Es ist unwahrscheinlich schwierig und kompliziert, das alles unter einen Hut zu bringen, ich habe große Ehrfurcht davor und danke, dass Sie auch die Mittel zusammenbekommen haben“, so Scharf zu den Fachleuten, die aus dem Regierungspräsidium nach Bonndorf gekommen waren, die Sachgebietsleiterin im Regierungspräsidium Freiburg (Sitz Bad Säckingen), Maren Schäpers und der zuständige Projektleiter, Wilfried Fechtig.

Warum existieren die Engstellen so lange? Nach dem Starkregenereignis 2015 gab es acht Böschungsrutsche entlang der Strecke zwischen Bonndorf und Steinasäge und eine neunte Stelle zwischen Bonndorf und Schattenmühle, erläuterte Maren Schäpers. Sofort sei ein Geologe beauftragt worden. Die relativ leicht zu sanierenden talseitigen Rutsche wurden mit rückverankerten Spritzbetonwänden zügig gesichert, ein bergseitiger Rutsch mit Matten und Netzen überspannt. Übrig sind zwei Engstellen. Auf der Strecke von Bonndorf zur Steinasäge ist die Abbruchkante direkt am Fahrbahnrand, die Spritzbetonlösung deshalb nicht möglich. Im Werk werden dafür Betonquader vorgefertigt und dort eingebaut.

2016 war die Bauausführung nicht möglich, da die Strecke als Umleitung für Lenzkirch diente. Als deutlich komplizierter stellte sich die Stelle am Abgang zur Schattenmühle heraus. Die Straße verschiebt sich dort auf einer acht Meter tief liegenden Gleitfuge mit einer Geschwindigkeit von rund 30 Zentimetern pro Jahr. Ausgiebige Untersuchungen und Hangbeobachtungen waren nötig, um eine nachhaltige Lösung zu finden. „Die Ampelregelung diente vor allem der Verkehrssicherheit. Die Versatzstücke sind enorm und die Autofahrer halten sich ohne die Regelung nicht an die 30 Stundenkilometer“, erläuterte Schäpers. An manchen Stellen habe die Baumeisterei bis zu zehn Mal Asphalt nachlegen müssen. Auch die touristische Bedeutung der geschützten Schlucht und Naturschutzauflagen schränkten die Zeitfenster ein. „Manchmal müssen die Arbeiten auch ruhen, weil auf einer Brücke eine Schutzschicht acht Tage nicht betreten werden kann. Oder eine Asphaltmischanlage fällt ein paar Meter vor Bauende aus“, nennt Fechtig mögliche Verzögerungsgründe beim Bau selbst.

Wie wird der Rutsch gesichert? Ein 100 Tonnen schweres und 30 Meter hohes Spezialbohrgerät wird in vier Reihen 76 Bohrpfähle mit einem Durchmesser von 1,20 Metern in vier Reihen 15 beinhaltet Meter tief in den Boden treiben. Für den Einbau werden Arbeitswege errichtet und später wieder zurückgebaut. Die Rodung (über 30 Bäume) ist bereits erfolgt, wobei um zwei Bäume herum gearbeitet werden muss, die ein „H“ für Habitat tragen. „Die Forstarbeiter haben dieses H in heilig umgetauft“, zitierte Fechtig den Wutachranger. Möglichst viel Masse, die im Zuge der Bohrungen herausgearbeitet wird, soll später wieder auf den Hang kommen.

In Bonndorf wohnen rund 6900 Einwohner. Allerdings ist hier vieles anders als in anderen dieser Orten der Größe. Wie lebt es sich in der Löwenstadt und wie ist Bonndorf in der Infrastruktur aufgestellt? Diese Fragen wollen wir in unserer Sommerserie beleuchten und werfen jede Woche einen Blick auf ein anders Thema, wie etwa die Bildung, Wirtschaft und Arbeit, Wohnen, Mobilität und Verkehr, Freizeit und Kultur sowie Senioren und spezielle Lebensgemeinschaften.

Die Umleitungen in der Bauphase