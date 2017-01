Bonndorf Die Pflumeschluckerzunft ist gut aufgestellt für die Fasnet

Die Narrenzunft Pflumeschlucker blickt auf ein aktives Jahr zurück. Clemens Podeswa wird zum Narrenvater wiedergewählt.

Die Wahl des Narrenvaters war der wichtigste Punkt auf der Tagesordnung bei der Hauptversammlung der Pflumeschluckerzunft Bonndorf. Dazu begrüßte Narrenvater Clemens Podeswa besonders Bürgermeister Michael Scharf, Ehrennarrenvater Klaus Podeswa, ehemalige Narrenräte sowie Vertreter der Stadt- und Guggenmusik. Clemens Podeswa erklärte sich bereit, nochmals zu kandidieren. Die vergangenen vier Jahre seien wie im Flug vergangen und die Arbeit habe ihm großen Spaß gemacht.

Bürgermeister Scharf sagte Dank für die vielen schönen, gemeinsamen Stunden und die Bewirtung bei der Party nach seiner Wiederwahl in der Stadthalle. Unter seiner Leitung erhielt Clemens Podeswa einstimmig und mit lang anhaltendem Beifall das Vertrauen der Mitglieder für die nächsten vier Jahre. Säckelmeister Markus Pfendler gab über die umfangreichen Kassengeschäfte Auskunft. Einnahmen in Höhe von 45 375 Euro stehen Ausgaben von 46 720 Euro gegenüber. Die Zunft verzeichnet momentan 481 Mitglieder. Die Kassenprüfer Tanja Rendler und Kurt Waldvogel zollten seiner gewissenhaften Arbeit großen Respekt.

Zunftschreiber Norbert Rheiner und Narrenvater Podeswa ließen das Jahr Revue passieren. Dazu gehörten unter anderem der Besuch der Hauptversammlung der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte in Radolfzell, das große Narrentreffen in Lindau, der Besuch des Kappenabends in Ewattingen, des Zunftabends der Räuber in Gündelwangen, des Lumpenballs in Dillendorf, der Kolpingfasnacht, das Auf- und Abhängen der närrischen Straßenüberspannung, der Verkauf des Narrenspiegels, die Propagandafahrt sowie das Fasnetfeuer auf dem Lindenbuck. Viel Spaß hatte der Nachwuchs beim Narrensamenausflug nach Grafenhausen. Die Pflumeschlucker beteiligten sich am Schlossfest und verzeichneten großen Erfolg beim Cabaret im Narrenschopf.

Der Narrenvater ging auf einzelne Termine ein. Er freute sich über die gute Teilnahme an der Hanseleversammlung, die eine Plattform der Hästräger für Anregungen und Kritik ist. Besucht wurde das Jugendforum in Mistelbrunn mit dem Thema, das Brauchtum zu erhalten und trotzdem mit der Zeit zu gehen. Am 1. Mai beteiligten sich die Pflumeschlucker am nachgeholten Umzug in Dillendorf. Narrenvater Podeswa wünschte sich eine größere Beteiligung an der Familienwanderung und dankte der Sparkasse für den Kartenvorverkauf für den Fasnetauftakt am 11. 11. sowie Wolfgang Knaak für die Ausarbeitung des närrischen Programms. Norbert Rheiner hatte eine interessante Power-Point-Präsentation mit nahezu 200 Bildern des Pflumeschluckerjahres zusammengestellt. Harald Meier stellte den Narrenfahrplan vor. Alt-Narrenrat Ulrich Spielberger lud zur Teilnahme am Carneval in die französische Partnerstadt Bains-les-Bains am 9. April ein. Narrenvater Clemens Podeswa gab bekannt, dass sich auf der Tagesordnung ein Fehler eingeschlichen habe, denn in diesem Jahr konnten keine Ehrungen vorgenommen werden.

Der Narrenfahrplan der Pflumeschlucker