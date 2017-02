Bonndorf Die Pflumeschlucker feiern Fasnacht in der Behindertenwerkstätte Titisee-Neustadt

Die Narrenzunft Pflumeschlucker besucht die Behindertenwerkstätte in Titisee-Neustadt und spendiert 160 Berliner.

Seit 30 Jahren erfreut die Pflumeschluckerzunft Bonndorf die Mitglieder der Caritas-Behindertenwerkstätten in Titisee-Neustadt mit ihrem Besuch. Die Musiker und Altnarrenräte Karl-Egbert Jost und Hans-Peter Jung sowie eine Gruppe von Pflumeschluckerhansel veranstalten einen lustigen Fasnachtsnachmittag. In diesem Jahr verstärkte Thomas Eichhorn (rechts) von den Wittlekofer Störchen die Musikgruppe mit seiner Gitarre. Die Verbindung kam über den damaligen Narrenrat Jung zustande, als in den Werkstätten die Plaketten für das Narrentreffen 1987 in Bonndorf gefertigt wurden. Inzwischen hat Vize-Narrenvater Alexander Matt die Organisation übernommen. Jedes Jahr spendiert die Zunft außerdem für den närrischen Nachmittag 160 Berliner.