Bonndorf Die Neuwahlen beim Vinzentiusverein Bonndorf verlaufen unproblematisch

Alle Vorstandsmitglieder des Vinzentiusvereins Bonndorf bleiben im Amt. Der stetige, leichte Mitgliederschwund bereitet dem Verein Sorgen.

Nur alle fünf Jahre wird im Vinzentiusverein gewählt. Alle Amtsinhaber erklärten sich bereit, ihr Amt weiterzuführen. Als Wahlleiter fungierte Bürgermeister Michael Scharf. Pfarrer Eckard Kopp ist Kraft seines Amtes zum Vorsitzenden des Vinzentiusvereins berufen. Karin Cosic wurde als stellvertretende Vorsitzende, Meinrad Götz als Kassierer und Anette Friedrich als Schriftführerin im Amt bestätigt. Auch die Beisitzerinnen Magdalena Durst, Irmgard Müller und Gertrud Kreidler wurden für die nächsten fünf Jahre gewählt und auch die Bestätigung des Präses durfte – für das Protokoll – nicht fehlen.

Kassierer Meinrad Götz vermeldete einen hohen Kassenstand, auch, weil von der zu unterstützenden Sozialstation, sprich der federführenden Verrechnungsstelle, bislang noch keine Gelder aus dem vergangenen Jahr angefordert wurden. "Wenn das noch kommt, werden wir das natürlich sofort veranlassen, um unserem ureigensten Zweck nachzukommen", so Götz. Allerdings vermeldete er auch in diesem Jahren einen Mitgliederrückgang. So sind derzeit im Ortsverein Bonndorf 180 (Vorjahr: 189) Mitglieder verzeichnet.

Die Einsatzleiterin der Dorfhelferinnen, Gertrud Steßl, kam eigens aus Waldshut zur Versammlung nach Bonndorf, um über die Tätigkeit der Sozialstation zu berichten. Die fünf Dorfhelferinnen sind in Teilzeit angestellt, doch das gesamte Gebiet Hochrhein arbeitet stationsübergreifend und so können mit den insgesamt 14 "fliegenden Helferinnen" die Einsätze abgedeckt werden. Sie lobte die Flexibilität der Dorfhelferinnen bezüglich ihrer Einsatzgebiete ebenso wie den "fast schon bedingungslosen Einsatz, der auch schon mal von heute auf den nächsten Morgen um 6 Uhr vorkommt", sagte Steßl. Immer wieder komme es vor, dass Einsätze geleistet werden müssen, ehe die Antragstellung abgewickelt sei. Dafür wurde ein extra Spendenkonto eingerichtet, damit helfe die Sozialstation in solchen Fällen unbürokratisch. Die Kontonummer lautet DE09 68452290 0077061471. Ein Bericht von Geschäftsbereichsleiter Martin Jensen fiel wegen Krankheit desselben aus.

Alsdann ging es zum gemütlichen Teil über mit Kaffee und Kuchen und die Trachtengruppe Gündelwangen trat mit der Kinderabteilung auf. Die zehn Kinder, angeleitet von Sigrid Fischer, Elke Hofmeier und Christina Zehnder zeigten mehrere volkstümliche Tänze und trugen einen Sketch vor. Bruno Zehnder führte lustig durch das Programm und trug noch eine Büttenrede vor. Den Termin für die nächste Hauptversammlung verkündete Kopp dann auch noch: Wie immer ist es der Mittwoch vor Fasnacht, also 7. Februar 2018.